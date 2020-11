Maltempo, Crotone sommersa da pioggia e fango

Piove da diverse ore su Crotone e la quantità d’acqua venuta giù dalla tarda serata di ieri ha creato notevoli danni

CROTONE – Incessante la pioggia delle ultime ore che ha trascinato via auto, allagato strade, negozi e garage privati. Dalle prime ore della mattina squadre dei vigili del fuoco e forze dell’ordine sono a lavoro per gestire questa emergenza e i vigili sono già intervenuti per garantire la sicurezza dei cittadini. E sono diverse le telefonate arrivate alla centrale operativa del comando dei Vigili del fuoco, intervenuti anche per mettere in salvo persone. Diversi quartieri della città sono allagati, come le aree centrali, e in particolare via Pignataro, via Cappucini, Marinella, corso Mazzini. Acqua alta anche sul lungomare, Gabbelluccia, zone di Tufolo e Vescovatello. Al momento via Volturno, in località Cipolla, è stata chiusa al traffico, mentre i quartieri che sorgono nei pressi dell’Esaro sono sorvegliati speciali.

L’amministrazione comunale nel frattempo invita la cittadinanza a rimanere a casa, “è necessaria la massima collaborazione per la sicurezza e per non ostacolare il lavoro delle squadre di intervento”, scrive.