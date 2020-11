Colto da malore in una zona impervia rischia di morire. Salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Monasterace e Siderno hanno salvato un uomo trovato incosciente a causa di un malore nella sua abitazione a Caulonia. L’intervento si è reso difficile a causa della zona impervia e dissestata e per la mole corpulenta dell’infortunato

CAULONIA (RC) – Nel pomeriggio di oggi le squadre dei vigili del fuoco di Siderno e Monasterace sono intervenute per salvare un uomo trovato incosciente a causa di un malore nella sua abitazione a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria. La chiamata al 118 è arrivata alle 15,30 circa. Le operazioni di primo soccorso sono durate all’incirca un’ora e si sono rese difficili a causa della zona impervia e dissestata, dunque inagibile alle ambulanze e ad altri mezzi, e per la mole corpulenta dell’uomo che ha costretto le fiamme gialle a caricarlo su una barella toboga per poterlo condurre sulla strada principale, ricevendo così le prime cure sanitarie. L’uomo è stato ricoverato con urgenza presso l’ospedale di Locri.