In Calabria +515 contagi e altre 11 vittime, 6 a Cosenza. Superati i 13mila contagi

Resta stabile rispetto a ieri il numero di nuovi contagi in Calabria dove oggi si contano 515 nuovi positivi, 83 di questi nel cosentino. A questi vanno sottratti 90 migranti positivi sui 100 sbarcati a Roccella. Resta ancora alto il numero dei decessi, con altre 11 vittime

COSENZA – Restano tutto sommato invariati rispetto a ieri i numeri sui nuovi contagi da coronavirus in Calabria mentre non si arrestano i decessi con altri 11 morti nelle ultime 24 ore, 6 di questi a Cosenza. I nuovi positivi di oggi sono esattamente 515 ma a questi numeri vanno però anche detratti anche 90 migranti positivi sui 100 sbarcati a Roccella. Il maggior numero di nuovi contagi è stato riscontrato ancora una volta in provincia di Reggio Calabria con 165 positivi in più, seguita dalla quella di Crotone che registra 97 nuovi contagi. Poi c’è la provincia di Cosenza che oggi conta 83 casi in più. Catanzaro fa segnare invece un incremento di 77 positivi in più mente in quella di Vibo Valentia sono 27. Rispetto a ieri sale il numero di tamponi analizzati: ne sono stati processati 30.70 nelle ultime 24 ore (ieri erano 2.741) che portano il totale dei test a337.603. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 13.027.

Altri 11 decessi, i positivi sono 9.300

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 9.367 le persone attualmente positive al virus, 389 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 213 con altri 11 decessi nelle ultime 24 ore: sei a Cosenza, uno a Catanzaro e quattro a Reggio Calabria. Da ieri si registrano 115 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale a 3.447. Negli ospedali calabresi ci sono 461 persone in totale, 415 nei reparti di malattie infettive (+20) e 46 in terapia intensiva (-1). Di questi 83 sono a Catanzaro (comprese 19 persone in terapia intensiva), 159 sono a Cosenza e nei poli Covid della provincia (comprese 17 persone in terapia intensiva), 143 a Reggio Calabria (comprese 10 persone in terapia intensiva), 51 a Crotone e 15 a Vibo Valentia. Infine, salgono a 8.906 le persone in isolamento domiciliare, 343 in più rispetto a ieri. Di questi 357 sono persone residenti fuori regione o di altro Stato. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 240.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.790 (142 in reparto; 17 in terapia intensiva, 2631 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 808 (720 guariti, 88 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.457 (74 in reparto; 19 in terapia intensiva; 1364 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 561 (513 guariti, 48 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 828 (51 in reparto; 777 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 270 (264 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 602 (15 ricoverati, 587 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 159 (148 guariti, 11 deceduti)

Reggio Calabria

ASI ATTIVI 3.333 (133 in reparto; 10 in terapia intensiva; 3190 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.734 (1675 guariti, 59 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 357 (357 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.