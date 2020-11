Forti rovesci, venti di burrasca e mareggiate. Allerta meteo rossa sullo Ionio

Un vortice ciclonico, alimentato da aria fredda, determinerà nelle prossime ore e nella giornata di domani intenso maltempo su tutta la Calabria, con piogge, temporali e possibili mareggiate con forti raffiche di vento soprattutto sui versanti ionici

.

COSENZA – Il sistema perturbato di origine atlantica, alimentato da aria fredda di diretta estrazione artica, sta apportando diffuse precipitazioni su buona parte delle regioni centrali e del versate adriatico, con intensi rovesci, temporali, forti raffiche di vento e mareggiate. Sui rilievi oltre i 900 metri è arrivata anche la neve che cadrà anche sull’Appennino meridionale ma a quote decisamente più elevate. Il vortice ciclonico, infatti, nel corso in queste ore sta raggiungendo le restanti regioni meridionali del versante tirrenico di Sicilia e Calabria, per poi insistere, nella giornata di domani su buona parte del meridione, con piogge anche di forte intensità e forti venti di burrasca.

Ad essere maggiormente interessati saranno i versanti jonici del cosentino, del crotonese e del catanzarese dove per oggi il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione (è gialla sul resto della Calabria) mentre per domani l‘allerta sarà di colore rosso, quello di massima allerta. Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce ha convocato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile che sarà operativo h 24. “Si invita la cittadinanza – si legge nella nota del Comune – ad evitare di uscire nelle prossime ore ed alla massima collaborazione e prudenza”. Al transito del sistema depressionario corrisponderà come detto una decisa intensificazione della ventilazione che si disporranno dai quadranti settentrionali e poi orientali con raffiche intense (fino a 70/80 Km/h), possibili mareggiate lungo le coste esposte e un deciso calo delle temperature anche di &-8 gradi per un weekend che ci porterà un vero e proprio assaggio d’inverno. Piogge che insisteranno, seppur con minore intensità, anche domenica per iniziare poi ad attenuarsi all’inizio della prossima settimana quando tornerà l’anticiclone.