Salvini incontra i sindaci calabresi: “dopo gli errori il Governo premi le competenze locali”

ROMA – Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha incontrato una delegazione di sindaci calabresi saliti a Roma per il sit-in in piazza Colonna, di fronte Palazzo Chigi, per protestare contro il Commissariamento della Calabria. Al centro del confronto, tra l’altro, la situazione sanitaria ed economica della regione e le prospettive di rilancio con particolare riferimento al ponte sullo Stretto.

Come si apprende da fonti della Lega, Salvini ha ribadito “l’importanza di un confronto continuo con gli amministratori, auspicando che il governo possa premiare le tante competenze calabresi, a partire dalla scelta del commissario alla sanità dopo i grossolani errori delle ultime nomine”. La priorità, secondo il segretario leghista, è “assicurare il rilancio della Calabria coniugando cure e assistenza sanitaria a efficaci misure di sostegno per le attività produttive e il lavoro. Poi ha ricordato che “la collaborazione politico istituzionale – auspicata anche dal capo dello Stato – deve coinvolgere necessariamente anche gli enti locali che troppo spesso hanno e hanno avuto problemi con il governo”. Infine ha rimarcato che il futuro del sud passa anche da infrastrutture come il ponte sullo Stretto, “ma il governo sta perdendo tempo anziché decidere il da farsi una volta per tutte”. La Lega è favorevole alla realizzazione dell’opera, come ha ribadito anche ieri nelle commissioni Ambiente e Trasporti della Camera.