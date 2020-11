“Il presidente Conte e il ministro Speranza mi hanno promesso che daranno massima attenzione alle problematiche sanitarie del Cosentino”, ha dichiarato il sindaco di Cosenza

ROMA – “Il presidente Conte e il ministro Speranza ci hanno ricevuto e hanno accolto le nostre richieste, prestando la massima attenzione”. Lo ha dichiarato il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, presente al sit-in dei sindaci calabresi nella piazza di fronte Palazzo Chigi, a Roma, per protestare contro il commissariamento della Calabria e chiedere che la sanità torni in mano ai calabresi, che ha partecipato con una delegazione all’incontro con il premier e il Ministro della Salute Speranza. “Il presidente Conte ci ha chiesto scusa per i passi falsi che sono stati compiuti con la nomina dei commissari negli ultimi mesi” ha aggiunto ribadendo che “noi abbiamo chiesto di restringere i tempi del commissariamento. Ci rendiamo conto che, da domani, non è possibile tornare ad una fase pre-commissariale ma comunque la prospettiva rimane quella di ridare questo diritto ai calabresi”.

Focus su ripartizione delle risorse in campo sanitario

“La Calabria, da un punto di vista delle risorse che vengono assegnate sulla spesa sanitaria e che sono rapportate alla spesa storica, prende molto meno meno soldi rispetto alle altre regioni d’Italia perché in base al numero degli abitanti noi prendiamo meno soldi. Anche questo criterio di suddivisione non basato sulla spesa storica ma sul numero di abitanti è importante. Così abbiamo chiesto di ridurre il debito che abbiamo creato in questi anni dal commissariamento. Il paradosso è che il commissariamento, per raggiungere gli obiettivi del piano di rientro, ha chiuso gli ospedali, ha ridotto anche il personale e i medici nelle aziende ospedaliere e nella sanità sul territorio, e ha aumentato anche il debito. Abbiamo chiesto dunque un risarcimento per la popolazione calabrese“.

Il sindaco Occhiuto ha poi concluso: “Ho portato all’attenzione del presidente Conte e del ministro Speranza le problematiche del comprensorio di Cosenza, dell’ospedale e della medicina sul territorio, e hanno detto che ci daranno tutta la massima attenzione”.