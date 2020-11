In Calabria oggi +506 contagi e 5 morti. Superate le 200 vittime totali

Dopo il record di ieri con oltre 6mila tamponi, scende il numero dei nuovi contagi in Calabria. Sono 506 i nuovi positivi, 68 di questi nel cosentino. Il tutto a fronte di 2.741 tamponi. Sale ancora il numero dei decessi che supera quota 200

.

COSENZA – Circa quattrocento contagi in meno rispetto al record di ieri, dovuto anche all’alto numero di tamponi processati, la maggior parte dei quali arretrati e processati in Puglia. Ma in Calabria resta comunque alto il numero dei nuovi contagi considerando che sono stati analizzati poco meno di 3mila tamponi e i positivi sono più di cinquecento. I nuovi positivi di oggi sono esattamente 506 in più con altri 5 decessi, 3 a Cosenza. Il maggior numero di nuovi contagi è stato riscontrato in provincia di Reggio Calabria con 260 positivi in più, seguita dalla provincia di Catanzaro che fa segnare un incremento di 77 positivi in più. In provincia di Cosenza i nuovi contagi sono 68, 54 invece in quella di Crotone e 47 in quella di Vibo Valentia. Come detto, rispetto a ieri scende il numero di tamponi analizzati: ne sono stati processati 2.741 nelle ultime 24 ore (ieri erano 5.906) che portano il totale dei test a 334.533. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 12.512.

Altri 5 decessi, 3 a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 8.978 le persone attualmente positive al virus, 447 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 202 con altri 5 decessi nelle ultime 24 ore: tre a Cosenza e due a Reggio Calabria. Da ieri si registrano 54 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale a 3.332. Negli ospedali calabresi ci sono 442 persone in totale, 395 nei reparti di malattie infettive (+7) e 47 in terapia intensiva (+1). Di questi 98 sono a Catanzaro (comprese 20 persone in terapia intensiva), 128 a Cosenza e negli ospedali della provincia (comprese 17 persone in terapia intensiva), 113 a Reggio Calabria (comprese 15 persone in terapia intensiva), 44 a Crotone e 15 a Vibo Valentia. Infine, salgono a 8.563 le persone in isolamento domiciliare,4 39 in più rispetto a ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 187.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.719 (118 in reparto AO Cosenza; 17 in reparto al presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 18 in terapia intensiva, 2.556 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 796 (714 guariti, 82 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.406 (75 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.311 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 559 (512 guariti, 47 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 745 (43 in reparto; 702 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 256 (250 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 576 (16 ricoverati, 560 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 158 (147 guariti, 11 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.265 (98 in reparto; 18 P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 3.140 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.635 (1.582 guariti, 55 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).