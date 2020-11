Sindaci in protesta mentre il Governo sceglie l’ennesimo commissario. Domani il nome

Giuseppe Conte, che insieme a Speranza ha ricevuto una delegazione di sindaci calabresi, starebbe vagliando con i ministri il profilo più adatto a cui affidare la martoriata sanità regionale. L’ipotesi è che il nome venga ufficializzato domani in consiglio del ministri. Conte “avvertiamo forte la responsabilità di individuare un profilo adatto”

ROMA – Questa volta il Governo non può fallire e lavora per presentare un nome all’altezza, evitando le figure barbine e grottesche degli ultimi giorni con tre commissari salatati in poco più di 10 giorni. Mentre decine di sindaci sono arrivati a Roma, per protestare contro il commissariamento e chiedere che torni in mano ai calabresi, nelle ultime ore è in corso una riunione operativa per arrivare presumibilmente alla giornata di domani alla nomina del nuovo commissario alla sanità.

E’ quanto spiegano diverse fonti di governo secondo le quali il premier Giuseppe Conte, che si era assunto la responsabilità di quanto accaduto negli ultimi giorni chiedendo scusa ai calabresi, starebbe vagliando con i ministri il profilo più adatto, con l’obiettivo di ufficializzare il nome nella riunione del Consiglio dei ministri in programma per domani mattina, quando dovrebbe essere ufficializzato il nuovo (ed ennesimo) commissario ad Acta della sanità calabrese. “Potete confermare alle vostra comunità che da parte del governo c’è massima attenzione verso tutti i cittadini calabresi” ha detto il premier Giuseppe Conte nell’incontro con i sindaci.

E sulla scelta del nome Conte fa presente che non “sfugge che una gestione commissariale, che deve essere straordinaria, si trascina da dieci anni rischiando di essere ordinaria. Dobbiamo lavorare per dare alla gestione commissariale una prospettiva temporale ben delimitata. Avvertiamo forte la responsabilità di individuare un profilo adatto per il commissario alla sanità calabrese” ha aggiunto.