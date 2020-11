Armi e munizioni da guerra scoperte dai carabinieri in un terreno demaniale

Armi e munizioni da guerra e materiale esplodente erano nascosti all’interno di un bidone in plastica occultato in un muretto a secco

CIMINA’ (RC) – I carabinieri di Sant’Ilario dello Jonio e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria hanno rinvenuto, in un terreno demaniale in località “Vene”, in un bidone in plastica occultato in un muretto a secco, armi e munizionamento da guerra oltre che materiale esplodente:

– due pistole beretta di diverso calibro e relative fondine;

– una pistola CZ cal. 9×19 Luger;

– 3 caricatori di diverso calibro;

– 267 cartucce di diverso calibro;

– 4,5 m di miccia a lenta combustione con detonatore e relativo dispositivo elettronico con timer per l’innesco.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri di Reggio che hanno proceduto alla messa in sicurezza, campionatura e alle relative analisi e distruzione del materiale esplodente mediante brillamento, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Tutte le armi saranno ora sottoposte ai dovuti accertamenti balistici dal R.I.S. di Messina, al fine di verificare se siano state già utilizzate per altri eventi criminosi o fatti di sangue.