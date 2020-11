Gino Strada “accordo tra ProCiv ed Emergency. Domani inizieremo a lavorare in Calabria”

L’annuncio arriva direttamente dal fondatore di Emergency “abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile. Da domani al lavoro per gestire l’emergenza sanitaria in Calabria”

COSENZA – Alla fine è arrivato l’incarico formale da parte del Governo come sottolineato e richiesto da Gino Strada che con un post su Facebook annuncia che da domani la sua fondazione, in collaborazione con la Protezione Civile, sarà già operativa per un progetto al quali si inizierà a lavorare immediataente “oggi pomeriggio abbiamo definito un accordo di collaborazione tra Emergency e Protezione civile per contribuire concretamente a rispondere all’emergenza sanitaria in Calabria. Inizieremo domani mattina a lavorare a un progetto da far partire al più presto. Ringrazio il Governo per la stima che ha dimostrato per il lavoro di Emergency e le tante persone che ci hanno dato fiducia, offrendo da subito il loro sostegno”. Dunque, in attesa che il Governo riesca a risolvere il complicato rebus relativo alla nomina del nuovo commissario ad Acta, dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio dall’incarico (il terzo passo indietro in meno di due settimane), nel giorno in cui in Calabria fa registrare il record assoluto di nuovi contagi, con 680 positivi, sette morti e un aumento dei ricoveri in terapia intensiva, si potrà almeno rispondere concretamente a quella che è la grave emergenza Covid.