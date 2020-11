Gratteri “Gino Strada ha fatto cose straordinarie, ma non può fare il commissario”

Così il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri ospite da Lilli Gruber “in Calabria c’è bisogno di un manager. E non c’è bisogno nemmeno di ospedali da campo come se fossimo in Afghanistan: in Calabria ci sono 18 ospedali chiusi, riaprire quelli. Ho un nome ma non lo dico”

COSENZA – “Gino Strada? È un grande medico e so bene le cose straordinarie che ha fatto in Africa, ma non va bene per gestire la sanità in Calabria come commissario“. A dirlo è Nicola Gratteri, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. E il capo procuratore di Catanzaro spiega perché “il problema in Calabria non sono gli ospedali da campo, ma le ruberie e l’acquisto dei materiali medici. Per la sanità c’è bisogno di un manager e non di un medico. E non c’è bisogno nemmeno di ospedali da campo come se fossimo in Afghanistan visto che in Calabria ci sono 18 ospedali chiusi, meglio riaprire quelli. Come commissario, andrebbe bene un calabrese emigrato per fame, che ha fatto i concorsi al nord perché non ha voluto fare i concorsi deviati dalle mafie al sud, un professore universitario. Avrei un nome ma non lo dico”.

Poi Gratteri parla della maxi inchiesta Rinascita Scott e del relativo processo “entro la metà di dicembre dovrebbe trasferirsi a Lamezia Terme. L’aula bunker sarà pronta tra il 10 e il 15 dicembre. Questo è uno dei progetti a cui ho pensato quando sono sceso a Catanzaro per realizzare un nuovo modo di gestire la giustizia. Con questa struttura risparmieremo 255 milioni di euro ogni anno. Tutti i giorni vado nel cantiere per vedere la situazione e parlo con gli ingegneri. Inoltre – ha aggiunto -entro il 2021 ci sarà la nuova procura, in un monastero del ‘400 restaurato, permettendo di risparmiare oltre 1 milione e 700mila euro. Non ho mai pensato di mollare, amo troppo questo lavoro. Ho ricevuto tante offerte di incarichi in questi anni – ha concluso, ma ho sempre rifiutato perché mi sentirei un vigliacco a lasciare”.