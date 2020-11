Mentre il fondatore di Emergency torna a ribadire di non aver avuto nessuna proposta formale dal Governo, Spirlì torna a bocciare il nome di Gino Strada quale commissario della sanità “qui non c’è da fare nomine, c’è da gestire la sanità Non siamo l’Afghanistan non servono missionari”

COSENZA – Rischia di trasformarsi in un vero e proprio “pasticcio” istituzionale, per non parlare di una situazione al limite del grottesco, la scelta dell’ennesimo nome di colui che dovrà guidare la martoriata sanità calabrese. La rinuncia all’incarico di Eugenio Gaudio, ha scatenato un nuovo vespaio di polemiche con le opposizioni compatte all’attacco del Governo definito incapace e caotico. E mentre i segretari generali della Calabria di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, hanno definito la vicenda sulla designazione del commissario “qualcosa che ha ormai assunto aspetti francamente sconcertanti, dove sembra di assistere ad un’incredibile telenovela, nel pomeriggio è tornato a farsi sentire Gino Strada, che ieri il Governo aveva designato quale responsabile dell’emergenza covid in Calabria, salvo poi essere smentito dallo stesso Strada che aveva bocciato l’ipotesi di un tandem con Gaudio.

Il fondatore di Emergency, su un suo presunto incarico a commissario, ha ribadito ancora una volta di non aver ricevuto nessun incarico formale da parte dell’esecutivo “leggo da un’agenzia di stampa che non sarei disponibile a fare il commissario in Calabria. Ribadisco – scrive Strada su Facebook – perché evidentemente serve farlo ancora – che non ho ricevuto nessuna proposta formale e che comunicherò personalmente le mie decisioni attraverso i canali ufficiali se ci sarà qualcosa di reale e concreto da comunicare. Mi sembra che la situazione sia già abbastanza difficile per i cittadini calabresi senza che diventi anche grottesca”.

Spirlì ” se arriva Strada dopo il tris facciamo il poker”

Ad alimentare il fuoco delle polemiche una nuova dichiarazione del presidente facente funzioni Spirlì, che dopo aver chiesto a gran voce le dimissioni del ministro Speranza, intervenuto a La Zanzara su Radio 24, torna a ribadire con forza il suo no alla nomina proprio di Gino Strada “qui non c’è da fare nomine, c’è da gestire la sanità. Basta ispettori governativi ne abbiamo le scatole piene. Non arriva la nomina di Strada perché dovranno passare sul mio corpo per fare le nomine, non abbiamo più bisogno di commissari” ha detto il presidente f.f. della Regione Calabria. “Se arriva Strada – ha poi aggiunto – ne prendiamo atto, dopo il tris facciamo poker“. “La Calabria – ha poi detto Spirlì – non è l’Afghanistan, è una regione dell’Italia e come tutte le altre regioni ha il diritto di governarsi come si governano tutte le altre. Non abbiamo bisogno di missionari di nessun tipo”. Quando alla scelta di Gaudio ha concluso, “problemi suoi, Catanzaro è una città bella, ci vivono persone eleganti, civili, e oneste”.

La Lega “si nomini il prof. Mancini”

Intanto il leader della Lega avanza la proposta al Governo di nominare come commissario della sanitò il professor Pellegrino Mancini, responsabile regionale per i trapianti e un master in economia sanitaria “La Lega chiede al governo di finire di scherzare con la salute degli italiani e in particolare con quella dei calabresi: siamo alla farsa” ha detto Salvini in un video su facebook “nel giro di poche ore hanno cambiato tre commissari alla Sanità. Non si può scegliere un bravo medico, un bravo professionista calabrese per aiutare la sanità calabrese? Un nome tra tanti, il prof Pellegrino Mancini, responsabile regionale per i trapianti e un master in economia sanitari. Non andiamo a cercare nell’altra parte del mondo quello che abbiamo in casa: diamo ai calabresi la dignità di gestire il loro presente, la loro salute, il loro futuro. Basta – conclude il leader della Lega – con queste nomine a caso, altrimenti si faccia da parte Speranza e con lui Conte perchè non si può andare avanti così”.