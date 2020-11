Riapri Calabria 2, Scicchitano (ONB): “biologi esclusi dal contributo, Regione rimedi subito”

Il delegato calabrese per l’Ordine nazionale dei Biologi Professionisti: “al pari di tante altre categorie,i biologi hanno subìto e sofferto i morsi della crisi. Com’è stata possibile, allora, una simile dimenticanza?”

CATANZARO – “Biologi esclusi dal contributo della Regione per l’emergenza Covid: Spirlì rimedi all’errore”. Lo chiede, in una nota, il dott. Franco Scicchitano, delegato calabrese per l’Ordine nazionale dei Biologi (di cui è consigliere nazionale). “Con la pubblicazione dell’avviso ‘Riapri Calabria’, giunto alla seconda edizione – spiega Scicchitano – l’amministrazione regionale ha inteso riconoscere un contributo una tantum di di 1.500 euro alle imprese ed ai professionisti calabresi che hanno subito gli effetti negativi dell’emergenza derivanti dal periodo del lockdown. L’ente ha inteso, così, riservare una specifica attenzione a quelle attività che non hanno beneficiato del contributo previsto dalla prima edizione di ‘Riapri Calabria’ ed a quei settori esclusi nella prima fase perché non destinatari delle sospensioni disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri”. “Tutto giusto e tutto ben fatto. Intento lodevole. Peccato però che, nello stilare l’elenco dei beneficiari, ci si sia dimenticati di inserire i…biologi. Sissignore, il codice Ateco dei biologi non figura nella graduatoria degli aventi diritto” prosegue Scicchitano.

Eppure, aggiunge ancora il rappresentante dei biologi calabresi “stiamo parlando di professionisti che operano e lavorano in svariati settori, dal campo sanitario a quello ambientale, dal campo della nutrizione a quello della patologia clinica, solo per citare i più rappresentativi. Professionisti che, al pari di tante altre categorie, hanno subìto e sofferto i morsi della crisi. Com’è stata possibile, allora, una simile dimenticanza? Al presidente facente funzione della giunta regionale on. Antonino Spirlì, al presidente del Consiglio regionale, on.Domenico Tallini ed al presidente della Terza Commissione – Sanità, Attività sociali, culturali e formative Sinibaldo Esposito, l’invito a rimediare a quello che crediamo essere stato solo un grave errore di distrazione, inserendo quanto prima anche i biologi calabresi tra i beneficiari del contributo” conclude Scicchitano.