Record di nuovi contagi in Calabria +680. Da ieri altre 7 vittime, i ricoveri sono 459

Mai così tanti contagi in Calabria in un giorno con ben 680 nuovi positivi, 186 nel cosentino. Aumento provocato anche dai risultati dei tamponi processati fuori regione. Da ieri altre 7 vittime mentre continua a salire il numero dei ricoveri nei reparti covid e in terapia intensiva.

COSENZA – Paurosa impennata di nuovi contagi in Calabria che oggi registra il record negativo con 680 nuovi positivi in un solo giorno. Non si fermano purtroppo nemmeno i decessi con altre 7 vittime, mentre i ricoveri aumentano ancora sia nei reparti covid che nelle terapie intensive che raggiungono i 53 posti occupati. Il maggior numero di nuovi positivi di oggi è stato accertato in provincia di Reggio Calabria con 213 positivi, seguita dalla provincia di Crotone con il record di +205. Poi c’è la provincia di Cosenza che oggi registra un incremento di 186 nuovi contagi. Nella provincia di Catanzaro si contano invece +50 casi, mentre in quella di Vibo Valentia sono 26. Sale e di molto il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 4.344 che portano il totale dei test analizzati a 325.886. È probabile che ad incidere sul vertiginoso aumento di oggi siano proprio i risultati che arrivano dai tamponi arretrati e mandati a processare fuori regione. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 11.070.

Altri 7 decessi, cinque a Cosenza



Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, in Calabria salgono a 7,738 le persone attualmente positive al virus, 470 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 187 con altri 7 decessi nelle ultime 24 ore, cinque a Cosenza. Da ieri si registrano 203 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale a 3.145. Negli ospedali calabresi ci sono 459 in totale le persone in ospedale, 406 nei reparti di malattie infettive (+48) e 53 in terapia intensiva (+8). Di questi 93 sono a Catanzaro (comprese 21 persone in terapia intensiva), 147 a Cosenza e negli ospedali della provincia (comprese 23 persone in terapia intensiva), 121 persone a Reggio Calabria (comprese 9 persone in terapia intensiva), 30 al Di Dio di Crotone e 19 allo Jazzolino di Vibo Valentia. Infine, salgono a 7.332 le persone in isolamento domiciliare, 467 in più rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 2.385 (124 in reparto; 23 in terapia intensiva, 2. 238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 775 (700 guariti, 75 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.180 (72 in reparto; 21 in terapia intensiva; 1.087 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 508 (461 guariti, 47 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 669 (30 in reparto; 639 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209 (203 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 320 (15 ricoverati , 305 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 151 (141 guariti, 10 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.917 (112 in reparto; 9 in terapia intensiva; 2.796 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1561 (1.513 guariti, 48 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto)