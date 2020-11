Gino Strada? Non sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di commissario

La notizia della rinuncia di Gaudio ha puntano nuovamente l’attenzione sul fondatore di Emergency che però, da fonti governative, non sarebbe disponibile a fare da commissario

.

COSENZA – E adesso che succede? Dopo Cotticelli prima, Zucatelli e Gaudio poi, il quarto tentativo per molti porterebbe dritto al nome di Gino Strada quale commissario ad Acta. Ma il fondatore di Emergency non sarebbe disponibile a ricoprire il ruolo di commissario alla Sanità in Calabria. Lo spiegano diverse fonti di maggioranza e di governo. Gino Strada, come emerso ieri, avrebbe dato la sua disponibilità a dare una mano soprattutto sul fronte dell’emergenza Covid nella Regione, dove Emergency è già presente. Lo stesso Strada ieri con un messaggio su Facebook aveva chiarito che non esisteva nessun “tandem con Gaudio” ribadendo di aver dato al Presidente del Consiglio la sua disponibilità a dare una mano in Calabria, ma da decidere e definire “per che cosa e in quali termini”. Sono abituato a comunicare quando faccio le cose – a volte anche dopo averle fatte – quindi mi trovo a disagio in una situazione in cui si parla di qualcosa ancora da definire” aveva concluso. Dopo la rinuncia di Eugenio Gaudio, a meno di ventiquattro ore dalla sua nomina in Cdm, si riapre dunque il nodo della scelta di un nuovo commissario alla sanità calabrese sempre più nel guado e nel caos.