La nomina di Gaudio piace anche a Spirlì “il Governo ha recepito le nostre richieste”

Con una diretta Facebook, dove ha ha parlato anche dell’installazione dei 4 nuovi ospedali da campo, Spirlì ha commentato la nomina del neo commissario Gaudio “è figlio di questa terra, possiamo immaginarlo come il primo assessore alla sanità del secondo periodo della Calabria”

CATANZARO – Seppur con dei distinguo e ribadendo l’assoluta contrarietà al commissariamento, il nome di Eugenio Gaudio, scelta come nuovo commissario ad Acta della sanità calabrese, sembra soddisfare anche il presidente facente funzioni Spirlì che con una diretta Facebook, dove ha parlato (confermandoli) anche dei 4 ospedali da campo che saranno allestiti in Calabria, ha commentato la sua nomina del rettore della Sapienza “in questi giorni si è tanto discusso del commissario ad Acta e del commissariamento della sanità. Abbiamo appreso dal Governo che la scelta di affidare la sanità in Calabria è ricaduta su Eugenio Gaudio”. ha detto “Negli ultimi mesi era stato nominato il generale Cotticelli. Vicende alterne hanno portato il governo a rinunciare a Cotticelli accogliendone le dimissioni. Nonostante il nostro parere contrario (quindi anche quello dei calabresi) si era provveduto alla nomina di un secondo commissario ad Acta, ovvero il dottor Zuccatelli. Per come avete visto anche lui ha rassegnato oggi le dimissioni, cosa che avrebbe dovuto fare al primo momento della nomina. Oggi il presidente Conte mi ha contattato per comunicarmi finalmente quella famosa richiesta fatta tante volte e per cui in tanti si erano scandalizzati, ovvero che almeno il commissario ad Acta fosse finalmente scelto dall’albo dei grandi nomi e delle grandi eccellenze calabresi nel mondo”.

“Avevamo chiesto al governo, insistentemente, che a rappresentarci fosse un calabrese che potesse prendere in mano la situazione conoscendone il respiro. Il Governo lo ha capito, lo ha recepito ed oggi ha proposto a commissario il rettore Gaudio che ha alle spalle un carriera medica che non finisce mai, un curriculum veramente eccellente.“È una persona che ha grandi capacità anche amministrative, per cui pur permanendo il rifiuto dello strumento del commissariamento, perché speriamo in una amministrazione ordinaria, però è vero che mi piace pensare che, perché figlio di questa terra, possiamo immaginarlo come il primo assessore alla sanità del secondo periodo della Calabria”.