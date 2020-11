Eugenio Gaudio è il nuovo commissario della sanità. Strada gestirà l’emergenza Covid

Il Consiglio dei Ministri, che nel pomeriggio ha approvato la manovra di bilancio ha dato l’incarico di nuovo commissario ad Acta della sanità in Calabria all’ex rettore della Sapienza. Al fondatore Emergency la delega per fronteggiare l’emergenza Covid

ROMA – Adesso c’è anche la conferma alle indiscrezioni circolate del pomeriggio e arrivano direttamente da Palazzo Chigi. Eugenio Gaudio, rettore uscente dell’Università La Sapienza di Roma, è il nuovo commissario ad Acta alla sanità in Calabria. La decisione è stata assunta dal Consiglio dei ministri che poco fa, ha anche approvato la manovra economica. “Gino Strada ha confermato la disponibilità a far parte della squadra, anche con una delega speciale, che in Calabria sta fronteggiando le criticità dell’attuale emergenza sanitaria”. “Due nomi autorevoli che possono aiutare la sanità calabrese a ripartire“. affermano fonti di Palazzo Chigi.

Al professor Eugenio Gaudio, magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di origine cosentine, è stato affidato dunque l’incarico di nuovo Commissario alla Sanità della Regione Calabria e prende il posto del dimissionario Zuccatelli che su invito di Speranza ha rassegnato le dimissioni. Il fondatore di Emercengy Gino Strada, invece, si occuperà delle criticità dovute dell’attuale emergenza sanitaria causata dal coronavirus.

“Gaudio ha tutti i requisiti e le competenze per far uscire la sanità regionale dall’attuale condizione di difficoltà”. La notizia è accolta con soddisfazione dal commissario del Partito Democratico della Calabria, Stefano Graziano che parla di una figura riconosciuta nel mondo della sanità come una eccellenza e soprattutto è un calabrese, che risponde a pieno a quei requisiti che erano stati chiesti al Governo”. “Esprimo soddisfazione, inoltre – aggiunge Graziano – per la rinnovata disponibilità di Gino Strada a dare una mano alla sanità calabrese anche con una delega speciale”. “Gaudio e Strada sono due grandi personalità che offrono garanzie di competenza, autonomia e passione per affrontare l’emergenza Covid e l’annosa inadeguatezza della sanità calabrese. Bene il governo. Ora al lavoro” ha invece affermato il senatore Gianni Pittella, vicepresidente del Gruppo Pd a Palazzo Madama. “Finalmente dopo la notte buia cominciamo a intravedere la luce alla fine del tunnel. La nomina di Eugenio Gaudio e di Gino Strada quali commissari delegati per la gestione dell’emergenza sanitaria in Calabria da parte del Governo è un raggio di sole” ha invece commentato Stefania Covello, dirigente di Italia Viva.

Cittadino onorario di Mendicino, gli auguri del Sindaco

Il sindaco di Mendicino Antonio Palermo, appena appresa la notizia della nomina del proprio concittadino onorario Prof. Eugenio Gaudio quale nuovo commissario della sanità in Calabria, ha espresso viva soddisfazione e autentico compiacimento per una scelta così autorevole. “Era il 27 Dicembre del 2014 quando su mia proposta il Consiglio Comunale della Città di Mendicino conferiva la cittadinanza onoraria al neoeletto rettore dell’Università “La Sapienza” di Roma. Oggi a distanza di 6 anni da quel giorno questo nostro concittadino così illustre viene scelto dal governo per guidare la sanità calabrese in un momento assai delicato per la vita della nostra regione. La nostra comunità è orgogliosa di questa nomina. Al Prof. Eugenio Gaudio giungano i nostri migliori auguri di buon lavoro a servizio della nostra Calabria”.