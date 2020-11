In Calabria oggi +297 contagi e 6 vittime. Superati i 400 ricoveri

Scendono i nuovi contagi in Calabria dove si contano +297 positivi in più, ma a fronte di poco più di 1.600 tamponi analizzati. Continuano a registrarsi decessi: altre 6 vittime in più nelle ultime 24 ore (una a Cosenza). Salgono a 45 le persone in terapia intensiva

COSENZA – Si torna sotto quota 300 nuovi contagi in Calabria ma a fronte di un numero basso di tamponi analizzati come capita sempre di domenica, poco più di 1.600. Il bollettino odierno del dipartimento salute registra +397 nuovi contagi (ieri erano stati 344). Non si fermano i decessi (6 in più da ieri) mentre i ricoveri aumentano ancora sia nei reparti covid che nelle terapie intensive che raggiungono i 45 posti occupato. Il maggior numero di nuovi positivi di oggi è stato accertato ancora una volta nella provincia di Reggio Calabria con +136. A seguire c’è la provincia di Cosenza che oggi registra 72 nuovi contagi e quella di Catanzaro con 38 positivi in più. In quella di Vibo Valentia si contano 30 nuovi positivi mentre in quella di Crotone sono 21. Come detto scende il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 1.648 (ieri erano stati 2.913) che portano il totale dei test analizzati a 318.237. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 10.390.

Altri 6 decessi, uno a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, in Calabria salgono a 7.268 le persone attualmente positive al virus, 229 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 180 con altri 6 decessi nelle ultime 24 ore. Un decesso registrato a Cosenza, uno a Catanzaro, uno a Vibo Valentia e tre Reggio Calabria. Da ieri si registrano 62 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale a 2.942. Negli ospedali calabresi ci sono 403 in totale le persone in ospedale, 358 nei reparti di malattie infettive (+16) e 45 in terapia intensiva (+4). Di questi 91 persone sono nei due ospedali di Catanzaro (comprese 17 persone in terapia intensiva), 133 sono in quelli di Cosenza e provincia (comprese 19 persone in terapia intensiva), 132 al Gom di Reggio Calabria (comprese 9 persone in terapia intensiva), 32 al Di Dio di Crotone e 15 allo Jazzolino di Vibo Valentia. Infine, salgono a 6.865 le persone in isolamento domiciliare, 209in più rispetto a ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 141.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 2.207 (114 in reparto; 19 in terapia intensiva, 2.083 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 758 (688 guariti, 70 deceduti

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.150 (74 in reparto; 17 in terapia intensiva; 1.059 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 488 (442 guariti, 46 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 464 (32 in reparto; 432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 209 (203 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 294 (15 ricoverati, 279 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 151 (141 guariti, 10 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.863 (123 in reparto; 9 in terapia intensiva; 2.745 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.388 (1.341 guariti, 47 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.