Decreto Calabria: audizioni alla Camera con Cotticelli, Zuccatelli e Spirlì

E’ in programma per domani martedì 17 novembre, la Commissione Affari sociali della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria

ROMA – L’appuntamento sarà trasmesso in diretta webtv sul sito della Camera e, in videoconferenza si terranno le seguenti audizioni:

– ore 10 Andrea Urbani, direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute;

– ore 10.25 Cgil, Cisl, Uil;

– ore 11.15 Ettore Jorio, professore di Diritto civile della sanità e dell’assistenza sociale presso l’Università degli Studi della Calabria (Unical) e Francesca Lecci, direttrice executive Master in Management delle aziende sanitarie e socio-assistenziali (Emmas) – Sda Bocconi;

– ore 11.50 Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) e Associazione medici e dirigenti del Servizio sanitario nazionale (Anaao-Assomed);

– ore 12.30 Francesco Bevere, direttore generale del Dipartimento tutela della salute, politiche sanitarie della regione Calabria;

– ore 14 Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas);

– ore 14.30 Saverio Cotticelli, ex Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria;

– ore 15 Filippo Palumbo, già direttore generale e capo dipartimento presso il Ministero della Salute.

Mercoledì 18 novembre, la Commissione Affari sociali ascolterà:

– ore 12 Antonino Spirlì, vicepresidente della Giunta regionale della Regione Calabria;

– ore 12.30 Giuseppe Zuccatelli, commissario ad acta per l’attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario della regione Calabria.