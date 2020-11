In Calabria oggi 333 contagi e 5 vittime, due a Cosenza. Nel cosentino +63 nuovi positivi

Risalgono, seppur di poco, i nuovi contagi in Calabria che conta oggi 333 positivi in più, 63 di questi in provincia di Cosenza. Non si fermano i decessi, con altre 5 vittime in più nelle ultime 24 ore (2 a Cosenza). Altri 7 ricoveri in più da ieri mentre in terapia intensiva c’è un paziente in meno.

.

COSENZA – In Calabria leggera risalita dei nuovi positivi che tornano sopra 300 ma a fronte di un aumento di 445 tamponi analizzati in più da ieri e con la curva del contagio che inizia a mostrare un rallentamento. Il bollettino odierno del dipartimento salute registra +333 nuovi contagi (ieri erano stati 297). Purtroppo si continuano a registrare vittime (5 in più da ieri) mentre i ricoveri aumentano ancora nei reparti covid, anche se in modo minore rispetto al record di ieri, ma diminuiscono di uno nelle terapie intensive. Come ormai capita da poco più di una settimana, il maggior numero di nuovi positivi di oggi è stato accertato ancora una volta nella provincia di Reggio Calabria con 142 nuovi contagi. A seguire non c’è più la provincia di Cosenza, che oggi registra 63 nuovi contagi, ma quella di Catanzaro con 98 positivi in più. A seguire c’è la provincia di Crotone con +21 casi e quella di Vibo Valentia con +9. Dopo il leggero calo di ieri, come detto, torna a salire il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 3.358 (ieri erano stati 2.913) che portano il totale dei test analizzati a 314.068. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 9.416.

Da ieri 5 decessi, 2 a Cosenza.

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, in Calabria salgono a 6986 le persone attualmente positive al virus, 309 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 169 con altri 5 decessi nelle ultime 24 ore. Due decessi si sono registrati a Cosenza e tre Reggio Calabria. Da ieri si registrano 19 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale a 2.594. Negli ospedali calabresi ci sono 371 in totale le persone in ospedale, 347 nei reparti di malattie infettive (+7) e 26 in terapia intensiva (-1). Di questi 80 persone sono nei due ospedali di Catanzaro (comprese 10 persone in terapia intensiva), 115 sono in quelli di Cosenza (comprese 6 persone in terapia intensiva), 129 al Gom di Reggio Calabria (comprese 10 persone in terapia intensiva), 30 al Di Dio di Crotone e 17 allo Jazzolino di Vibo Valentia. Infine, salgono a 6.615 le persone in isolamento domiciliare, 303 in più rispetto a ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 229.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 2.098 (109 in reparto; 6 in terapia intensiva, 1.983 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 739 (672 guariti, 67 deceduti)

Catanzaro

ASI ATTIVI 1.102 (70 in reparto; 10 in terapia intensiva; 1.022 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 462 (417 guariti, 45 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 412 (30 in reparto; 382 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 195 (189 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 258 (17 ricoverati ,241 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (119 guariti, 8 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.849 (119 in reparto; 10 in terapia intensiva; 2.720 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.112 (1.070 guariti, 42 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.