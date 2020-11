In Calabria oggi +297 contagi e 7 vittime, 5 a Cosenza. Boom di ricoveri, saliti a 365

Dopo diversi giorni, per la prima volta in Calabria i nuovi contagi scendono sotto quota 300. Continua però a salire il numero dei decessi, con altre 7 vittime in più (5 a Cosenza), ma anche quello dei ricoveri con 46 ingressi tra reparti Covid e terapie intensive nelle ultime 24 ore

.

COSENZA – Deciso calo dei nuovi contagi in Calabria che dopo diversi giorni scendono sotto quota 300. Nelle ultime 24 ore, rispetto ai 436 registrati ieri, oggi si contano +297 nuovi contagi, anche se purtroppo si continuano a registrare vittime (7 in più da ieri) e soprattutto ricoveri con un aumento di +40 pazienti nei reparti Covid e di +6 nelle terapie intensive che raggiungo ad oggi un totale di 27 letti occupati. Il maggior numero di nuovi positivi è stato accertato ancora una volta nella provincia di Reggio Calabria con 125 nuovi contagi. Segue la provincia di Cosenza con 65 contagi in più (ieri erano stati 109, due giorni fa 78). A seguire c’è la provincia di Catanzaro con +61 contagi, quella di Vibo Valentia con 25 casi e infine quella di Crotone con 21 nuovi contagi. Scende leggermente da ieri il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 2.913 (ieri erano stati 3.313) che portano il totale dei test analizzati a 310.710. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 9.416.

Da ieri 7 decessi, 5 a Cosenza. Crescono ancora i ricoveri

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, in Calabria salgono a 6.677 le persone attualmente positive al virus, 117 in più rispetto a ieri. Le vittime totali salgono a 164 con altri 7 decessi nelle ultime 24 ore. Cinque decessi si sono registrati a Cosenza, uno a Catanzaro e uno a Reggio Calabria. Da ieri si registrano 173 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale a 2.575. Boom si nuovi ricoveri: sono 365 in totale le persone in ospedale, 338 nei reparti di malattie infettive (+40) e 27 in terapia intensiva (+6). Di questi 80 persone sono nei due ospedali di Catanzaro (comprese 11 persone in terapia intensiva), 115 sono in quelli di Cosenza (comprese 6 persone in terapia intensiva), 125 al Gom di Reggio Calabria (comprese 10 persone in terapia intensiva), 29 al Di Dio di Crotone e 16 allo Jazzolino di Vibo Valentia. Infine, salgono a 6.312 le persone in isolamento domiciliare, 109 in più rispetto a ieri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti

Cosenza

CASI ATTIVI 2.037 (109 in reparto; 6 in terapia intensiva, 1.922 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 737 (672 guariti, 65 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 1007 (69 in reparto; 11 in terapia intensiva; 927 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 459 (414 guariti, 45 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 407 (29 in reparto; 378 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179 (173 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 249 (16 ricoverati ,233 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127(119 guariti, 8 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.710 (115 in reparto; 10 in terapia intensiva; 2.585 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1109 (1070 guariti, 39 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.