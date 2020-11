Festeggiamenti per San Martino in piazza, scattano le multe

Cinque persone e i titolari di due attività commerciali sono stati sanzionati. Inoltre tutte le fasi dei festeggiamenti non autorizzati sono state riprese e le immagini sono al vaglio della Polizia

TAURIANOVA (RC) – E’ accaduto ieri nella frazione di San Martino di Taurianova e nel giorno della ricorrenza del Santo. Dopo la funzione religiosa tra l’altro promossa senza preavviso, diverse persone si sono poi ritrovate in piazza per proseguire i festeggiamenti; il tutto in violazione delle norme in materia di contenimento della diffusione del coronavirus.

Ai festeggiamenti si sono presentati anche gli agenti di Polizia che hanno sanzionato cinque avventori identificati all’interno dei due esercizi commerciali, i cui titolari sono stati multati dal momento che gli si contesta di aver violato i protocolli previsti per la prevenzione della pandemia. Inoltre tutte le fasi dei festeggiamenti non autorizzati sono state riprese e le immagini sono al vaglio del personale del Commissariato di Taurianova e dell’Arma dei Carabinieri, per identificare i partecipanti.