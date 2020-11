Sindaci calabresi a Roma contro il commissariamento della sanità

Il 19 novembre prossimo davanti a Palazzo Chigi per un sit in di protesta contro il commissariamento del settore della sanità che va avanti da oltre 10 anni

ROMA – I 404 sindaci calabresi a Roma per sollecitare il Governo ad approvare una serie di emendamenti in sede di conversione in legge del nuovo Decreto Calabria che prevedono sostanzialmente il superamento del commissariamento con il ritorno delle competenze alla Regione la cancellazione totale o parziale del debito e misure contro il Covid.

L’auspicio è che alla manifestazione di protesta in programma per il prossimo giovedì 19 novembre a Palazzo Chigi, per chiedere la cancellazione del debito e lo stop del commissariamento per la sanità, tutti i sindaci della Calabria, partecipino in massa.

Salvini: “iniziativa clamorosa”

«Tutti i sindaci calabresi chiedono lo stop al commissariamento della Sanità Regionale e saranno davanti a Palazzo Chigi il 19 novembre. Un’iniziativa clamorosa – ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini – innescata dopo troppe scelte sbagliate che hanno umiliato la Calabria. Conte non ascolta e non collabora ed è riuscito a unire nella giusta protesta tutti gli amministratori di tutti i colori politici. La Calabria non merita un malgoverno nazionale come questo».