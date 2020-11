Cosenza è al collasso, al Mater Domini e al Pugliese reparti covid tutti pieni

Continua ad rimanere difficilissima la situazione negli ospedali calabresi. Nei due del capoluogo non ci sono più posti nei reparti di malattie infettive mentre restano liberi 9 posti in terapia intensiva e al Gom pazienti anche nei corridoi. Intanto ci sono persone in attesa al pronto soccorso in attesa delle dimissioni di qualche paziente

.

CATANZARO – Tutti gli ospedali calabresi sono in grossa sofferenza con un afflusso continuo di pazienti a tutte le ore del giorno. Non si fa in tempo a liberare un posto che subito viene occupato ad un’altra persona, mentre le ambulanze continuano il loro via vai senza un attimo di sosta. E se abbiamo documentato la drammatica situazione all’Annunziata di Cosenza, dove questa mattina sono state allestite due tende per le decine di persone in attesa di un posto letto, a Catanzaro la situazione è anche peggio visto che i reparti Covid delle Malattie infettive dell’Ospedale Pugliese e del Policlinico Universitario “Mater Domini” di Catanzaro non hanno più posti. Al Pugliese ci sono pazienti che attendono in pronto soccorso di essere ricoverati nell’unità operativa diretta dal dottore Lucio Cosco, dove su 34 posti letto, 34 sono occupati. Il numero preciso non è possibile conoscerlo perché man mano che arrivano, il reparto cerca di trovare un letto. “Stiamo dimettendo un paziente – ha spiegato Cosco – quindi il ricovero per uno è garantito, ma per gli altri bisogna aspettare”. Stessa situazione al Policlinico dove Carlo Torti, direttore delle Malattie infettive, è stato costretto a rifiutare diverse proposte di ricovero e dove ci sono 29 pazienti nei due reparti Covid approntati dall’Università. “Stiamo oliando il meccanismo della dimissione dei pazienti clinicamente guariti – ha detto Torti – in modo da accelerare il turnover e potere accettare altri malati in maniera da essere utili a più persone possibili. L’impressione è che l’assistenza sanitaria in Regione sia parecchio stressata”.

Anche la terapia intensiva Covid del Policlinico, con sei posti disponibili, è satura, mentre con l’apertura della rianimazione dedicata al Coronavirus, l’ospedale Pugliese ha 9 posti a disposizione avendone occupati 7 sui 16 disponibili. Nelle ultime ore è stata annunciata dal presidente facente funzione della Regione Nino Spirlì, la realizzazione di ulteriori 100 posti letto nella struttura di “Villa Bianca” ex sede del Policlinico universitario, utili secondo gli operatori sanitari che si occupano dei malati, “ma accanto ai letti andrebbe reclutato anche il relativo personale medico, infermieristico e sociosanitario dedicato, perché i posti letto da soli non sono sufficienti”. Al Gom di Reggio Calabria stessa identica situazione con i sanitari che hanno dovuto adibire altri reparti per supportare le degenze covid. Sui 40 posti disponibili, infatti, attualmente nel Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria i ricoverati sono 120.

Oltre un ricovero sue due è nei reparti covid

La pressione sugli ospedali riguarda tutta l’Italia visto che il 52% dei ricoveri nei reparti di area medica degli ospedali riguarda pazienti Covid, quindi ben oltre la soglia definita ‘critica’ del 40%. A superare questo valore sono 11 regioni. A rilevarlo sono i dati dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali (Agenas) aggiornati a ieri, 10 novembre, da cui emerge anche che i posti di terapia intensiva occupati da pazienti Covid toccano il 37% a livello nazionale, 7 punti oltre la soglia critica del 30%, superata, anche in questo caso, da 11 regioni.