DIRETTA VIDEO – Al via la seduta del Consiglio regionale sullo scioglimento

L’atto formale dopo morte della governatrice Jole Santelli sul licenziamento dell’assemblea. All’ordine del giorno anche la doppia preferenza genere nella legge elettorale

.

REGGIO CALABRIA – Il consiglio regionale della Calabria, era convocata per le 12, ha iniziato da pochi minuti la seduta di congedo dei consiglieri. Si tratta dell’atto formale con il quale l’Assemblea si scioglie dopo la prematura morte della presidente Jole Santelli e si avvia il percorso che dovrà portare alle nuove elezioni. La seduta – che a termine di regolamento avrebbe dovuto svolgersi a fine ottobre, prevede 21 punti all’ordine del giorno. Tra questi l’esame della proposta di legge di iniziativa del presidente del Consiglio regionale Domenico Tallini e dei consiglieri Minasi, Pitaro Vito, Aieta, Pietropaolo, Arruzzolo, Crinò, Pitaro Francesco, Graziano, Anastasi, sulla doppia preferenza di genere nella legge elettorale regionale. Un provvedimento urgente, in vista della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione del nuovo Presidente della Giunta, programmata dal Governo tra il 10 febbraio ed il 15 aprile 2021. All’ordine del giorno anche l’abrogazione della legge riguardante lo svolgimento delle “elezioni primarie” per la selezione di candidati alla elezione del Presidente della Giunta regionale. A seguire provvedimenti amministrativi e proposte di legge su vari argomenti. Gli ultimi punti all’ordine del giorno sono la “Presa d’atto della morte del Presidente della Giunta regionale” e la “Presa d’atto dell’intitolazione della Cittadella regionale al Presidente della Regione Calabria Jole Santelli”.

LA DIRETTA VIDEO