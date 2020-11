Coronavirus, in Calabria oggi +409 contagi e 7 vittime. Nel cosentino altri 110 positivi

Resta sempre alto il numero dei contagi in Calabria dove oggi si contano altri 409 nuovi positivi e 7 vittime, una in provincia di Cosenza. Il maggior numero di nuovi contagi nel reggino con 200 positivi mentre scendono leggermente nel cosentino con 110 positivi in un giorno. E continuano a crescere i ricoveri, che superano quota 300

.

COSENZA – Anche oggi la Calabria deve fare i conti con una situazione pesante per quanto riguarda i nuovi contagi da coronavirus, con oltre 400 positivi in più, un aumento di 30 ricoveri tra degenze Covid e terapia intensive e ben 7 decessi. Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi in Calabria è di +409, in leggera discesa rispetto al record di 443 registrato ieri. Nelle ultime 24 ore torna ad essere la provincia di Reggio Calabria quella a far registrare il maggior aumento di casi con 200 nuovi contagi. Segue la provincia di Cosenza che mostra una lieve discesa rispetto ai quasi 200 casi fatti registrare ieri: oggi sono 110 in più. Numeri di molto inferiori nella provincia di Catanzaro con +44 contagi, in quella di Crotone con 34 nuovi casi e in quella di Vibo Valentia con 19 contagi in più. Torna a salire il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 3.071 (ieri erano stati 2.204) che portano il totale dei test analizzati a 301.133. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 8.317.

In Calabria oggi 7 decessi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, in Calabria salgono a 5.847 le persone attualmente positive al virus, 402 in più rispetto a ieri. Le vittime totali salgono a 151 con altri quattro decessi in più da ieri. Una in provincia di Cosenza, una in quella di Catanzaro e Crotone e quattro in quella di Reggio Calabria. Da ieri non si registrano persone guarite con il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che resta fermo a 2.319. Cresce e di molto il numero dei ricoveri. Sono 302 in totale le persone in ospedale, 283 nei reparti di malattie infettive (+27) e 19 in terapia intensiva (+3). Del totale dei ricoveri 81 persone si trovano a Catanzaro (comprese undici persone in terapia intensiva), 103 a Cosenza suddivisi tra l’Annunziata e gli altri ospedali Covid della provincia (comprese 3 persone in terapia intensiva), 86 a Reggio Calabria (comprese 5 persone in terapia intensiva), 24 a Crotone e 8 a Vibo Valentia. Infine salgono a 5.545 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 372 in più rispetto a ieri. Di questi 267 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 1.832 (100 in reparto; 3 in terapia intensiva, 1.729 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 690 (633 guariti, 57 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 860 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 779 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 390 (347 guariti, 43 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 338 (24 in reparto; 314 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179 (173 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 179 (8 ricoverati ,171 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (119 guariti, 8 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.371 (81 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.285 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 956 (920 guariti, 36 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.