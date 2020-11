Corriere minacciato con taglierino alla gola e derubato di 250 euro: arrestati

L’uomo è stato bloccato nell’androne di un condominio, prima di consegnare un pacco. Il sistema di videosorveglianza ha permesso di identificare i due malviventi

CROTONE – Sono ritenuti gli autori di una rapina compiuta ai danni di un corriere. C.V., di 39 anni, e F. G., di 47, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato di Crotone con l’accusa di rapina aggravata. I poliziotti, intervenuti a seguito della richiesta giunta alla sala operativa della Questura, hanno raccolto la denuncia di un corriere entrato in un condominio della città per consegnare un pacco e derubato, con la minaccia di un taglierino alla gola, da due persone che si facevano consegnare un marsupio contenente circa 250 euro. I poliziotti, intuendo potesse trattarsi di soggetti già noti, hanno avviato le ricerche visionando le immagini del sistema di videosorveglianza. Dal filmato sono apparsi i due malviventi, uno dei quali è stato subito riconosciuto, intenti a portare a termine la rapina. A distanza di qualche ora i poliziotti, a Strongoli, hanno rintracciato Valente per poi, subito dopo, individuare anche Giungato