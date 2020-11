Francesco Samengo vittima del Covid, era il presidente dell’Unicef Italia

E’ morto a Roma il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, per le conseguenze del Covid. A darne notizia è la stessa Unicef. Era ricoverato all’ospedale Spallanzani

ROMA – Erano nato a Cassano Jonio viveva da molti anni a Roma, Francesco Samengo, 81 anni, presidente di Unicef Italia dal 2018, morto per le conseguenze del Covid 19 allo Spallanzani di Roma dove era ricoverato.

“È stato per tutti una guida sicura, un esempio di abnegazione e instancabile costanza – scrive l’Unicef – uno sprone a dare sempre il meglio di noi nel perseguire la causa dei diritti dei bambini in Italia e nel mondo. In prima linea nella difesa dei diritti dei bambini e dei giovani in Italia e nel mondo, Francesco Samengo si è sempre distinto per l’enorme sensibilità e la ferma convinzione che realizzare un mondo migliore significhi innanzitutto prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in particolare i bambini, senza lasciare indietro nessuno. Nei due anni del suo incarico ha guidato l’organizzazione con grande impegno, passione e un’incessante dedizione”.

La vicepresidente Carmela Pace, il consiglio direttivo, il direttore generale Paolo Rozera, i presidenti regionali e provinciali, i volontari, e tutto lo staff si stringono con dolore e con affetto alla sua famiglia, “fiduciosi che nella forza del suo esempio troverà il conforto per affrontare questa grande perdita”. Presidente dell’Unicef Italia dal 2018, Samengo è stato volontario Unicef per oltre venti anni, poi componente del Consiglio Direttivo e dal 2001 Presidente del Comitato Regionale della Calabria per l’Unicef. Laureato in Economia e Commercio, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili, ha ricoperto importanti ruoli manageriali ed apicali in numerose aziende pubbliche.

Gabrielli: “accomunati da un unico obiettivo per il bene dei più indifesi”

Il Capo della Polizia – direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Franco Gabrielli ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa del Presidente Unicef Italia Francesco Samengo. Il Prefetto Gabrielli ha rivolto sentimenti di commossa vicinanza ai familiari e a tutto il comitato “a cui ci legano anni di consolidato rapporto istituzionale e umano, accomunati da un unico obiettivo per il bene dei più indifesi”