Anziana aggredita e colpita con una bottiglia di vetro, coppia in manette

La vittima è stata aggredita mentre si trovava davanti alla propria abitazione, e colpita con una bottiglia di vetro e un bastone

CONFLENTI (CZ) – La brutale aggressione si è verificata a Conflenti, piccolo centro in provincia di Catanzaro, e i carabinieri hanno arrestato una coppia del posto. L’allarme è scattato sabato pomeriggio dopo numerose telefonate alla sala operativa del 112 e alla locale Stazione. I militari giunti sul posto, nel centro del paese, hanno trovato a terra l’anziana, di 85 anni, dolorante e con segni di lesioni sul volto.

La signora è stata trasportata in ospedale da un’ambulanza, mentre i militari dell’Arma hanno avviato immediatamente le indagini e grazie alle testimonianze raccolte, alle dichiarazioni della donna e ai video di alcune telecamere di sorveglianza, sono risaliti ad una coppia.

Le immagini non hanno lasciato dubbi: una violenta aggressione proseguita anche quando la vittima era già a terra. Per fortuna l’anziana ha riportato solo escoriazioni multiple guaribili in pochi giorni. Una volta individuati i responsabili è scattato l’arresto e sono stato perquisiti gli oggetti utilizzati per l’aggressione. Il Tribunale di Lamezia Terme ha convalidato gli arresti, applicando esclusivamente per l’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.