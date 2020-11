CdM: Calabria potrà fissare le elezioni regionali dopo l’8 febbraio

Il rinvio al 2021 è dovuto all’emergenza Covid. Le elezioni per rinnovare il Consiglio regionale calabrese sono necessarie, a causa della morte di Jole Santelli

ROMA – La Regione Calabria potrà fissare la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non prima di 90 giorni e non oltre 150 giorni a partire da oggi. Lo si apprende da alcuni ministri, al termine del Cdm odierno. La Calabria non potrà quindi fissare la data del voto prima dell’8 febbraio. Dunque per le elezioni regionali si dovrà aspettare almeno fino al 10 febbraio 2021 e questa decisione è legata alla situazione sanitaria nel Paese e in Calabria, dichiarata ‘zona rossa’.

La norma sul rinvio delle elezioni, previste tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021, sarà inserita nel decreto Calabria sul commissariamento della sanità. Fino al giorno delle nuove elezioni, tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021, resterà il leghista Nino Spirlì alla guida della Regione.