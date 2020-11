Elezioni in Calabria, nel pomeriggio CDM. E Sileri incontra i 5 Stelle sulla nomina di Zuccatelli

Sul tavolo il dossier delle prossime elezioni con l’incognita pandemia che potrebbe far slittare la data. Intanto il viceministro della salute Sileri incontra deputati e senatori del movimento 5 stelle per discutere della nomina di Zuccatelli

ROMA – E’ previsto nel pomeriggio, a quanto si apprende, un Consiglio dei ministri per affrontare il dossier delle elezioni Regionali in Calabria. Il voto dovrebbe tenersi entro 60 giorni dal congedo del Consiglio regionale ma l’emergenza pandemica mette a rischio la tempistica. La riunione, tra l’altro, avrà luogo proprio mentre infuria la polemica, anche nella maggioranza, sulla nomina del nuovo commissario della sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli con un nume nuovo che si affaccia, quello di Gino Strada già avanzato anche dal Movimento delle Sardine, come possibile commissario o sub commissario per la riorganizzazione della sanità calabrese. A rilanciare l’ipotesi il senatore Nicola Morra “siamo qui a Cosenza, sulla ‘strada’ ,perché sulla strada noi portavoce del M5s dobbiamo rimanere, lavorando perché si possa portare a soluzione in tempi celeri”. Morra in un video non parla esplicitamente del fondatore di Emergency ma spiega che dopo l’uscita del Commissario Saverio Cotticelli e l’arrivo di Giuseppe Zuccatelli, “si lavora con il governo perché la Calabria abbia una squadra che includa al suo interno un nome che abbia chiarissimo il quadro e sappia frenare gli appetiti criminali”. “In Calabria dobbiamo fare una rivoluzione: pertanto , rimanendo sulla ‘strada’ – ripete – c’è la possibilità di cambiare le cose” afferma il senatore M5s augurandosi che “nel giro di 24 ore si possa dare ufficialità di una notizia che sarebbe enorme non solo per la Calabria ma per l’Italia tutta”.

Sileri incontra deputati e senatori 5 Stelle

“Ho un incontro con deputati e senatori del Movimento 5 Stelle proprio per discutere la problematica della Calabria. Era una discussione già programmata dopo venerdì. Ascolterò i miei colleghi e quelle che sono le loro osservazioni”. Lo ha detto il vice ministro alla Salute Pierpaolo Sileri, oggi a Tagadà su La7, parlando della nomina di Giuseppe Zuccatelli a commissario della Sanità in Calabria. Stamani alcuni parlamentari calabresi del Movimento hanno chiesto esplicitamente la revoca di Zuccatelli alla luce del video che ritrae il neo-commissario dire che le mascherine non servono nella lotta al Covid. Sileri, dal canto suo, sempre a Tagadà, ha auspicato che “i cittadini, come i miei colleghi politici, misurassero le persone in base ai risultati”. Sileri ha poi ricordato il decreto Calabria che ha ottenuto il via del Governo la settimana scorsa. “E’ previsto fino a un massimo di 60 milioni nei prossimi 3 anni più altri 15 milioni per l’attuazione del piano di rientro con poteri molto più estesi per il commissario anche nei confronti delle nomine che fa la regione. Credo – ha aggiunto – che questo possa rappresentare il giro di boa finalmente per riprendere in mano la situazione in Calabria. Non significa avere la bacchetta magica e che da domani la Calabria risorgerà ma significa creare le condizioni per chiudere un capitolo e iniziarne un altro e scriverlo insieme ai calabresi. Ciò significa anche comunicare con il presidente e le autorità amministrative della regione. Con Jole Santelli dialogavo tantissimo e ci siamo trovati insieme a difendere una linea e mi auguro che questo possa continuare in futuro”