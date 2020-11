In Calabria vertiginoso aumento di contagi +443. Record nel cosentino: 199 positivi in più

Nuovo record di contagi in Calabria dove in un solo giorno si contano 443 nuovi positivi e altre 4 vittime, 2 in provincia di Cosenza. Il maggior numero di nuovi contagi questa volta si registra nel cosentino con quasi 200 positivi in un giorno. Poi c’è la provincia di Reggio Calabria con 173. E continuano a crescere i ricoveri, a Cosenza sono 100

.

COSENZA – Un nuovo vertiginoso e preoccupante aumento di contagi in Calabria dove la marcia del virus sembra inarrestabile. Nelle ultime 24 ore si registra il record negativo di casi con ben 443 nuovi positivi, mai così tanti in un solo giorno. E come capita oramai da diversi giorni, anche oggi purtroppo c’è da aggiornare il numero dei decessi con altre 4 vittime. Questa volta è la provincia di Cosenza a far registrare il maggior numero di contagi giornalieri con 199 nuovi positivi, anche qui mai così tanti casi erano stati registrati in un solo giorno. Segue la provincia di Reggio Calabria con 173 casi. Numeri decisamente inferiori nella provincia di Catanzaro dove si contano 18 nuovi contagi, 48 invece in quella di Crotone e 5 in quella di Vibo Valentia. Numeri alti a fronte di un calo deciso nel numero di tamponi analizzati come capita spesso la domenica: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 2.204 (ieri erano stati 3.119) che portano il totale dei test analizzati a 298.062. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 7.908.

Anche oggi altre 4 vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, in Calabria salgono a 5.445 le persone attualmente positive al virus, 420 in più rispetto a ieri. Le vittime totali salgono a 144 con altri quattro decessi in più da ieri. Due in provincia di Cosenza, una in quella di Catanzaro e una in quella di Reggio Calabria. Da ieri 14 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 2.319. Sono 272 in totale le persone ricoverate ospedale, 256 nei reparti di malattie infettive (+26) e 16 in terapia intensiva (+0). Del totale dei ricoveri 68 persone si trovano a Catanzaro (comprese otto persone in terapia intensiva), 100 a Cosenza suddivisi tra l’Annunziata e gli altri ospedali Covid della provincia (comprese 3 persone in terapia intensiva), 75 a Reggio Calabria (comprese 5 persone in terapia intensiva),20 a Crotone e 9 a Vibo Valentia. Infine salgono a 5.173 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 402 in più rispetto a ieri. Di questi 267 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 1.723 (97 in reparto; 3 in terapia intensiva, 1623 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 689 (633 guariti, 56 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 817 (60 in reparto; 8 in terapia intensiva; 749 in isolamento domiciliare) CASI CHIUSI 389 (347 guariti, 42 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 304 (20 in reparto; 284 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179 (173 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 161 (9 ricoverati ,152 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126 (119 guariti, 7 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.173 (70 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.098 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 952 (920 guariti, 32 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.