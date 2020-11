Zuccatelli in quarantena: “martedì sarò in Calabria”

Il neo commissario ad acta alla sanità calabrese, Giuseppe Zuccatelli, torna anche sul video diffuso – spiega “per nuocere”e che definisce “una vigliaccata”

BOLOGNA – E’ asintomatico e da dieci giorni in quarantena a Cesena con la moglie e il figlio, anche loro positivi e senza sintomi il commissario Zuccatelli che sta aspettando l’esito del secondo tampone e “se tutto va bene da martedì sarò in Calabria“.

Intervistato da Il Resto del Carlino, Zuccatelli torna su quel video ma non rivela chi lo ha diffuso: “Se dicessi chi ha messo in giro quel video, capirebbe le difficoltà di lavorare in questo contesto. L’ho detto al ministro Speranza e all’amico ferrarese Dario Franceschini. Mi hanno detto di stare tranquillo, il clamore mediatico sparisce e il buon lavoro resta”.

“Non si trattava di un’intervista – si difende ancora Zuccatelli – ma di una conversazione privata che qualcuno ha filmato e che ora viene usata strumentalmente. Certo, quelle frasi le rinnego, ma eravamo a marzo e anche tanti virologi dicevano che le mascherine servivano solo al personale sanitario. E io sostenevo, cosa di cui sono ancora convinto, che la cosa fondamentale è il distanziamento sociale”.

“Oggi uso la mascherina e ne predico l’importanza”

“Per quanto riguarda i negazionisti, quelli veri, dovrebbero sparire dalla faccia della terra, perché secondo me fanno male alla gente”. Quel video, conclude Zuccatelli “è stata una vigliaccata tirarlo fuori ora, ma è questo il mondo in cui viviamo”.