In Calabria da ieri +359 contagi e altre 4 vittime, 3 in provincia di Cosenza

Sempre alto il numero dei contagi in Calabria dove oggi si contano 359 nuovi positivi e altre 4 vittime. Il maggior numero di nuovi contagi si registra sempre nel reggino con 181 positivi in più. In provincia di Cosenza +61 positivi e 3 vittime. Da ieri anche 130 guariti in più

.

COSENZA – Resta praticamente simile a quello di ieri il dato sui nuovi contagi in Calabria, dove si registra un incremento di 359 nuovi positivi, circa una trentina in meno rispetto al record fatto segnare ieri. Anche oggi purtroppo c’è da aggiornare il numero dei decessi con 4 nuove vittime. Ancora una volta è la provincia di Reggio Calabria a far registrare il maggior numero di contagi giornalieri con 181 nuovi positivi. Scendono nella provincia di Cosenza dove sono stati accertati 61 casi (ieri erano 94). In provincia di Catanzaro si contano 64 nuovi contagi, 17 in quella di Crotone e 36 in quella di Vibo Valentia. Scende leggermente il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore ne sono stati processati 3.119 (ieri erano stati 3.540) che portano il totale dei test analizzati a 295.866. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 7.465 .

Altre 4 vittime, 3 nel cosentino

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, in Calabria sono stati superati i 5mila positivi. Sono esattamente 5.020 le persone attualmente positive al virus, 225 in più rispetto a ieri. Le vittime totali salgono a 140 con altri quattro decessi in più da ieri. Tre in provincia di Cosenza e una in quella di Reggio Calabria. Una buona notizia arriva dal numero dei guariti che oggi sono 130 in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 2.305. Sono 246 in totale le persone ricoverate ospedale, 223 nei reparti di malattie infettive (+6) e 16 in terapia intensiva (+0). Del totale dei ricoveri 61 persone si trovano a Catanzaro (comprese sette persone in terapia intensiva), 89 a Cosenza suddivisi tra l’Annunziata e gli altri ospedali Covid della provincia (comprese 4 persone in terapia intensiva), 75 a Reggio Calabria (comprese 5 persone in terapia intensiva), 7 a Vibo Valentia e 17 a Crotone. Infine salgono a 4.771 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 219 in più rispetto a ieri. Di questi 267 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 1.528 (85 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1439 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 685 (631 guariti, 54 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 800 (54 in reparto; 7 in terapia intensiva; 739 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 388 (347 guariti, 41 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 2.013 (70 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.938 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 939 (908 guariti, 31 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 256 (17 in reparto; 239 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179 (173 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 156 (7 ricoverati ,149 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126 (119 guariti, 7 deceduti)

Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.