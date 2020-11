Zuccatelli: “mascherine fondamentali, video risale al primo periodo della diffusione del virus”

Nelle ultime ore, dopo il video scandalo di Cotticelli, è emerso un altro video che ha fatto il giro del web e riguarda il nuovo commissario alla sanità, Zuccatelli nel quale lo stesso sottolineava l’inutilità dell’utilizzo delle mascherine per evitare il contagio. Zuccatelli però ha voluto replicare

CATANZARO – “Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio”. Così Giuseppe Zuccatelli spiega quelle dichiarazioni, sull’utilizzo delle mascherine, che oggi, alla luce dei dati e degli studi scientifici sono “fondamentali per contrastare il contagio”. Il nuovo commissario alla Sanità replica al video che sta circolando in rete: “Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Quindi, invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico”.

Il nuovo Commissario ad acta per il piano di rientro della sanità in Calabria spiega: “Nella prima fase dell’epidemia la comunità scientifica internazionale riteneva che l’uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L’esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione. Le conoscenze si sono consolidate nel corso dei mesi, in accordo con gli studi scientifici condotti”. “Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata – conclude il Commissario – risalgono al primo periodo della diffusione del contagio”.