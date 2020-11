È Giuseppe Zuccatelli il nuovo commissario ad acta della sanità calabrese

E’ Giuseppe Zuccatelli il nome scelto in Consiglio dei ministri per il ruolo di nuovo commissario ad Acta per la sanità in Calabria. Sostituisce il dimissionario Cotticelli

.

ROMA – L’attuale commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro e dell’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini Giuseppe Zuccatelli, è il nuovo commissario ad acta alla sanità di Calabria che subentra al posto del dimissionario Cotticelli. La nomina è avvenuta al termine del consiglio dei Ministri straordinario convocato questa sera su proposta del ministro dell’Economia, di concerto con il ministro della Salute. Per effetto del nuovo Decreto Calabria, approvato mercoledì, il nuovo supercommissario avrà poteri ampliati rispetto ai suoi predecessori e uno staff di 25 persone. Nel ruolo di sub-commissario resta confermato l’incarico a Maria Crocco.

“In CdM abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. È il dott Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l’emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti” ha commentato il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, su Twitter.

A febbario Zuccatelli fu nominato per un breve periodo anche Commissario ad interim dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza. Il manager assunse la direzione, insieme all’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e del policlinico Mater Domini, dopo le dimissioni di Daniela Saitta. Poco più di 4 mesi più tardi formalizzò le sue dimissioni dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per “motivi personali” incalzat da un’interrogazione da parte di alcuni parlamentari calabresi del M5S, che ne sostenevano la presunta incompatibilità.

Il prof. Raffaele Bruno ha espresso perplessità sulla nomina “⁩Il nuovo commissario appena nominato, nel corso della pandemia, ha depotenziato il reparto di malattie infettive! In tutto il mondo sono state potenziate! Perplesso!” ha scritto su twitter

“Guardi, sono risultato positivo e sto finendo la quarantena, ci sentiamo nei prossimi giorni“. Sono le uniche parole del nuovo commissario per il rientro del debito sanitario della Calabria Zuccatelli, contattato dall’ANSA, nominato stasera dal Consiglio dei ministri dopo le dimissioni del generale Saverio Cotticelli, che ha abbandonato l’incarico per le polemiche successive alla sua intervista da cui è emerso che non sapeva che toccava a lui predisporre il piano anti Covid in Calabria. Intanto il ministro della Salute Speranza in serata è tornato a palare del “caso” Cotticelli e del nuovo decreto Calabria evidenziando come “questo commissario era stato nominato dal Governo precedente e non era stato rinominato dal nostro Governo, come invece ho sentito dire erroneamente in queste ore. Però penso che ci sia un tema più grande che riguarda la sanità in quella regione e mercoledì, molto prima che scoppiasse questa polemica, noi abbiamo approvato in Consiglio dei ministri un decreto legge sulla sanità in Calabria che crea finalmente le condizioni per la ripartenza, perchè mette più risorse, dà più poteri a chi deve governare quella sanità e mette in campo competenze più significative. Ci sarà bisogno ora di persone nuove e motivate che abbiano voglia di aprire una pagina diversa per la sanità calabrese, che per noi è uno dei punti fondamentali su cui impegnarci con ogni energia”.