Cotticelli “ho firmato le dimissioni. Mancava il piano covid? Non è vero, farò delle dichiarazioni”

L’ex commissario alla sanità calabrese, raggiunto dall’Ansa, conferma che le dimissioni sono arrivate prima della decisione di Conte. E sul fatto che in Calabria manchi un piano Covid, Cotticelli evidenzia “che non è vero”

.

ROMA “Ho firmato le dimissioni stamattina. Ho già fatto tutto, ho preceduto il premier Conte. Sono andato al ministero della Salute, dal ministro Speranza, e siccome era previsto pure il Mef, ho firmato anche lì”. Lo ha detto all’ANSA Saverio Cotticelli, ex commissario ad Acta alla sanità della Calabria travolto dalla bufera dopo il servizio TV andato in onda ieri sera nella trasmissione ‘Titolo V’. E proprio sul fatto che in Calabria manchi un piano Covid, come emerso ieri dall’intervista, Cotticelli evidenzia “che non è vero“. “Farò delle dichiarazioni“, conclude.