Vertiginoso aumento di contagi in Calabria +392, nel cosentino sono 94. Da ieri altre 4 vittime

Nuovo record negativo di contagi registrati in Calabria dove si registrano 392 nuovi positivi e altre 4 vittime. Quasi 200 nuovi positivi nel reggino, ma tornano a crescere anche i contagi in provincia di Cosenza con 94 positivi in più. Da ieri altri 4 decessi

.

COSENZA – Torna a risalire la curva dei nuovi contagi in Calabria. Dopo la diminuzione di ieri il dato odierno fa registrare un nuovo record negativo con quasi 400 contagi: i nuovi positivi di oggi sono esattamente 392 e ci sono anche altre 4 vittime. Numeri trascinati negativamente ancora una volta dalla provincia di Reggio Calabria che conta 182 nuovi positivi. Anche nella provincia di Cosenza tornano a risalire i nuovi contagi con altri 94 casi accertati (ieri erano 39). In provincia di Catanzaro sono stati accertati 62 nuovi contagi, 35 in quella di Crotone e 19 in quella di Vibo. Cresce ancora il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore, infatti, ne sono stati processati 3.540 (ieri erano stati 3.174) che portano il totale dei test analizzati a 292,747. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 7.106.

Altre 4 vittime

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 4.481 le persone attualmente positive al virus, 237 in più rispetto a ieri. Le vittime totali salgono a 136 con altri quattro decessi in più. Oggi si registrano 74 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 2.175. Sono 243 in totale le persone ricoverate ospedale, 227 nei reparti di malattie infettive e 16 in terapia intensiva. Infine sono 4.552 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 258 in più rispetto a ieri. Di questi 267 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.