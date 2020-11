La Meloni all’attacco “scandalosa sceneggiata del Governo sulla pelle dei calabresi”

La leader di Fratelli D’Italia attacca il Governo e i 5 Stelle “su Cotticelli un indecoroso scaricabarile del Governo. Il M5S, partito dell’allora ministro della salute Grillo che scelse il commissario, prende le distanze, ringrazia Conte e dice che servono persone all’altezza per gestire l’emergenza Covid”

ROMA – “Sul commissario governativo alla Sanità della Calabria Cotticelli sta andando in scena uno spettacolo indecoroso e un ignobile scaricabarile. Oggi il presidente del Consiglio Conte si scandalizza per una nomina che lui stesso ha fatto nel dicembre 2018, insieme all’allora ministro M5S della Salute Grillo, e che ha confermato solo pochi giorni fa. Il M5S, partito della Grillo, prende le distanze, ringrazia Conte e dice che servono ‘persone all’altezza’ per gestire l’emergenza Covid. I grillini dimenticano però che la responsabilità è anche loro e che è stato un loro ministro a sottoscrivere la nomina di Cotticelli“. Lo afferma Giorgia Meloni di Fdi. “Stiamo assistendo ad una scandalosa sceneggiata sulla pelle di due milioni di cittadini calabresi e della Calabria, che oggi per colpa del M5S e della sinistra non ha un piano Covid per affrontare la seconda ondata dell’epidemia. Questo disastro è l’ennesima conferma dell’inadeguatezza di questo Governo, che dall’inizio dell’emergenza naviga a vista e non ha la benché minima idea di come affrontarla. Conte e il suo governo chiedano scusa e si dimettano”, conclude.

Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida usa parole dure contro il Premier “Conte come al solito, scarica su altri le sue responsabilità. Sostituisce il disastroso commissario per la Sanità in Calabria, Saverio Cotticelli. Si sappia, però, che è stato lo stesso presidente del Consiglio a valutarlo, sceglierlo, nominarlo e rinnovarlo per più di 2 anni. Nominato dal ministro Grillo (5stelle) nel primo esecutivo Conte e confermato dal ministro Speranza, Cotticelli è un altro dei fallimenti che accomuna i disastrosi Governi 1 e 2”.

Il governo è sempre più confuso e a pagare sono i cittadini. Nomina un “commissario” per la Calabria e lo toglie dopo poche ore… La scandalosa inadeguatezza di #Cotticelli dimostra la scandalosa inadeguatezza di tutto il governo. pic.twitter.com/ue12MUR87Z — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 7, 2020

Ancora più dure le parole usate da Matteo Salvini che parla di “scandalosa inadeguatezza del commissario Cotticelli che dimostra la scandalosa inadeguatezza di tutto il governo, che l’aveva appena confermato alla guida della Sanità calabrese. I cittadini non meritano uomini come Arcuri e Cotticelli, ora sia la Calabria a riprendersi in mano la sua dignità e la sua Sanità”.