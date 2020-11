Cotticelli non è più commissario della sanità calabrese. il Premier Conte lo rimuove dall’incarico

Il governo ha deciso di rimuovere Saverio Cotticelli dalla mansione di commissario per la sanità della Regione Calabria dopo la bufera mediatica scaturita dall’intervista in TV “va sostituito con effetto immediato” ha affermato il Premier Conte con una nota. La nomina già nelle prossime ore

COSENZA – “Il commissario per la sanità in Calabria Saverio Cotticelli va sostituito con effetto immediato“. Anche se il processo di nomina del nuovo commissario prevede un percorso molto articolato, voglio firmare il decreto già nelle prossime ore: i calabresi meritano subito un nuovo commissario pienamente capace di affrontare la complessa e impegnativa sfida della sanità”. Lo afferma in una nota il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha deciso così di rimuovere dal suo incarico Il generale dei carabinieri in pensione che ieri aveva ammesso in TV (Qui la notizia) di non aver realizzato nei mesi scorsi un piano di emergenza sanitaria di coronavirus, perchè non sapeva che doveva essere lui a realizzarlo salvo poi scoprirlo direttamente davanti il giornalista leggendo il documento del governo. Decisione anticipata dallo stesso Cotticelli che in questi minuti sta rassegnando le proprie dimissioni dopo l’intervista che ha scatenato una vespaio di polemiche, l’indignazione dei cittadini e la richiesta, bipartisan, di dimissioni immediate. L’esecutivo ha deciso quindi di sostituirlo con un altro commissario, visto che l’approvazione del recente decreto Calabria, il Governo ha disposto un nuovo commissariamento della sanità calabrese per almeno altri 2 anni. Già nelle prossime ore è prevista la nomina del nuovo Commissario. È quanto si apprende da fonti del ministero della Salute dove si sottolinea che “il commissario ad Acta per la Sanità della Calabria, Saverio Cotticelli, sta presentando le sue dimissioni al ministro della Salute, Roberto Speranza, e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri”.

Le stesse fonti del ministero della Salute precisano che il piano Covid-19 (art. 2 DL. 34/2020) per il potenziamento della rete ospedaliera di emergenza “è stato adottato dalla struttura commissariale della Regione Calabria il 18/06/2020, integrato il 3/7/2020, approvato dal ministero della Salute il 16/7/2020 e successivamente inviato al Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, così come fatto nelle stesse settimane per tutte le altre Regioni. I termini e le procedure dei piani per aumentare la dotazione di terapie intensive – si apprende – sono gli stessi anche per le Regioni commissariate che li hanno adottati nei tempi previsti”.

Ettore Rosato “una vergogna”

“Una vergogna, una gigantesca vergogna. Questo è il commissario che il governo gialloverde ha nominato in Calabria. Un incapace ad essere generosi. Via subito”. Così Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, in relazione all’intervista a Saverio Cotticelli, commissario ad acta della sanità calabrese, andata in onda nella trasmissione Titolo V, su Rai Tre.