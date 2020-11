La resa del commissario ad Acta, intervistato da Titolo V, che scopre che doveva essere lui a redigere il piano Covid per la Calabria che ancora non c’è. A domanda sul perché la Calabria sia zona rossa, Cotticelli risponde con: “non lo so, i numeri non dicono questo”

.

COSENZA – Un clamoroso autogoal e forse la resa definitiva quella del Commissario ad Acta della sanità Calabrese Cotticelli, messo a guidare la sanità regionale dal primo governo Conte e che scopre in un’intervista TV che doveva essere proprio lui a predisporre il piano covid nella nostra regione, che ancora non è stato realizzato, che ha portato poi all’istituzione della zona rossa e all’ira della giunta regionale. Durante la trasmissione Titolo Quinto V, andata in onda ieri sera, il Commissario Cotticelli è stato intervistato da Walter Molino che ha incalzato il commissario facendo notare che la Calabria non ha ancora un piano covid ha “scoperto”, proprio durante il servizio, che il responsabile della redazione del piano operativo covid (ancora non redatto per la Regione Calabria) è proprio la struttura commissariale da lui guidata.

La Calabria non dovrebbe essere zona rossa? Chiede il giornalista “non lo so per ora non mi pare e i numeri non dicono questo” replica Saverio Cotticelli. Walter Molino allora chiede la Calabria non ha ancora un piano covid e lei è il responsabile “non è così – replica Cotticelli, io non sono il responsabile si sono dimenticati che c’erano due regioni commissariate, la Calabria e il Molise, per cui si son dimenticati e hanno dato l’incarico al presidente della Giunta”. Secondo il Commissario Cotticelli, il Governo avrebbe dimenticato di avvertire la struttura commissariale di realizzare il piano operativo covid. “a giugno lei si accorge che non c’è un piano covid e cosa fa? Incalza il giornalista. “Esatto – dice Cotticelli, faccio un questi al Ministero e chiedo chi è che deve fare il piano operativo Covid?” “E vediamo questa risposta” incalza il giornalista.

Cotticelli lo accontenta, si alza e va a prendere i documenti con il parere del ministero chiedendoli a Maria mentre si sente nel fuori onda la donna che rimprovera Cotticelli “devi essere preparato quando vai in TV”. Cotticelli prende i documenti, li guarda e alla domanda del giornalista “allora chi doveva fare il piano covid?” la risposta è incredibile “Io, il piano devo farlo io” leggendo il parere del ministero: “Nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate il potere/dovere di predisporre il piano operativo covid compete esclusivamente alla struttura commissariale”. Cotticelli in evidente difficoltà ed imbarazzo prova a giustificarsi quando il giornalista fa notare che “questa è una cosa grave”. Lui prova a replicare “il piano lo sto realizzando io e la settimana prossima è pronto” mentre il servizio si chiude con un laconico ultimo commento dell’ex generale “Domani mattina io sarò cacciato da qui“.