Spirlì “assunzioni nel mio staff? Falsità e volgari illazioni da ex candidati”

Il Presidente facente funzioni della Calabria definisce la notizia dell’assunzione nel suo staff in piena emergenza covid una “falsità destituita di ogni fondamento. Attacchi da ex candidati che fanno parte di schieramenti avversari che si sono reinventati giornalisti per fare lotta politica con altri mezzi”

CATANZARO – “È falsa e destituita di ogni fondamento la notizia secondo la quale, in piena emergenza covid, avrei proceduto con la nomina di nuovi componenti nella mia struttura speciale. Si tratta di volgari illazioni, dal momento che, in seguito alla morte del presidente Santelli, ho semplicemente trasferito nella struttura della Presidenza gli stessi membri che già componevano il mio staff amministrativo. Non posso, perciò, fare altro che stigmatizzare quelle che sembrano nient’altro che strumentalizzazioni, probabilmente finalizzate a esasperare un clima già invelenito dal nuovo lockdown”. Così in una nota il presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirlì che aggiunge “non posso, ancora, non rilevare come questi attacchi provengano da ex candidati alle ultime elezioni regionali che fanno parte di schieramenti avversi al mio e che si sono reinventati giornalisti, forse con l’intento di fare lotta politica con altri mezzi”.