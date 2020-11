Tentata rapina alle Poste di Vibo, identificati i tre presunti autori

Uno dei malviventi fu bloccato in una boscaglia dai carabinieri dopo un inseguimento, mentre gli altri due fecero perdere le loro tracce. Il prosieguo delle indagini ha portato ad individuare i due complici

VIBO VALENTIA – Una misura cautelare agli arresti domiciliari e due obblighi di dimora sono stati emessi dal gip del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti di tre persone di Sinopoli, nel reggino, accusate di una tentata rapina all’ufficio postale di Gerocarne, nel Vibonese, avvenuta il 3 giugno 2019. Al momento del loro ingresso, tutte le persone presenti erano frettolosamente uscite mentre i due malviventi, con le mazze ferrate in loro possesso, sfondarono uno dei vetri blindati minacciando il cassiere al fine di farsi consegnare un plico contenente denaro contante per la somma di 25.000 euro.

I tre rapinatori, però, non potendo prendere il plico contenente il denaro, poiché già messo al sicuro nella cassaforte temporizzata, decisero di impossessarsi di un altro plico, accorgendosi solo in seguito che nello stesso era presente un toner per stampante. Usciti dall’ufficio postale e saliti su un’autovettura Fiat Panda con a bordo un complice si dileguarono. Uno dei malviventi fu bloccato in una boscaglia dai carabinieri dopo un inseguimento, mentre gli altri due fecero perdere le loro tracce. Il prosieguo delle indagini ha portato ad individuare i due complici.