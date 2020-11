In Calabria da ieri 264 contagi e 4 vittime. In provincia di Cosenza +39

Dopo il record negativo di contagi registrati ieri, in Calabria oggi si registrano 264 nuovi positivi ma anche altre 4 vittime, una in provincia di Cosenza. Scendono i nuovi ricoveri ma aumentano le terapie intensive. Il maggior numero di nuovi contagi in provincia di Reggio Calabria con 122 positivi in più

.

COSENZA – Circa 100 contagi in meno rispetto al numero record di ieri. In Calabria i dati sui nuovi contagi da coronavirus fanno registrare un rallentamento con 264 nuovi positivi (ieri erano stati 368) accertati e 4 vittime. Il dato di oggi pubblicato dal dipartimento salute è trascinato negativamente ancora una volta dalla provincia di Reggio Calabria con 122 nuovi positivi, comunque in discesa rispetto a 185 di ieri. Anche nella provincia di Cosenza tornano a scendere i nuovi contagi con altri 39 casi accertati (ieri erano 85). Rispetto agli ultimi giorni aumentano invece nella provincia di Crotone che fa registrare un incremento di 60 positivi. Nella provincia di Catanzaro i nuovi contagi sono 34 mentre in quella di Vibo Valentia 9. Cresce ancora il numero di tamponi analizzati: nelle ultime 24 ore, infatti, ne sono stati processati 3.174 (ieri erano stati 3.091) che portano il totale dei test analizzati a 289.207. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 6.714.

Altre 4 vittime, una nel cosentino

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 4.481 le persone attualmente positive al virus, 237 in più rispetto a ieri. Le vittime totali salgono a 132 con altri quattro decessi in più da ieri: una registrata in provincia di Cosenza, due in quella di Reggio Calabria e una in quella di Catanzaro. Oggi si registrano 23 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 2.101.

In ospedale 228 persone

Sono 227 in totale le persone ricoverate ospedale di cui 15 sono in terapia intensiva, con una diminuzione rispetto a ieri di 5 unità nei reparti ordinari ed invece un aumento nelle terapia intensiva di +4 persone. Del totale dei ricoveri 57 si trovano a Catanzaro (comprese cinque persone in terapia intensiva), 82 a Cosenza suddivisi tra l’Annunziata e gli altri ospedali Covid della provincia (comprese 4 persone in terapia intensiva), 68 a Reggio Calabria (comprese 6 persone in terapia intensiva), 5 a Vibo Valentia e 15 a Crotone. Infine sono 4.254 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 238 in più rispetto a ieri. Di questi 267 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 1.379 (78 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1297 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 679 (630 guariti, 49 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 693 (52 in reparto; 5 in terapia intensiva; 636 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 369 (329 guariti, 40 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.819 (62 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.751 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 770 (741 guariti, 29 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 222 (15 in reparto; 207 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 101 (5 ricoverati, 96 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 126 (119 guariti, 7 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.