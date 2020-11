Cade in un dirupo da un’altezza di oltre 20 metri durante passeggiata e muore

Era uscito con i suoi cani per una passeggiata ma è precipitato in un dirupo. Morto un uomo di 58 anni

CATANZARO – E’ morto nel pomeriggio di ieri nelle campagne della Presila Catanzarese, Gianpiero Cristiano di 58 anni. L’uomo è precipitato in un dirupo da un’altezza di oltre venti metri. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Sellia Marina, Cristiano, operaio residente a Belcastro, aveva una grande passione per i cani da caccia ma non aveva alcun porto d’armi. Con loro faceva lunghe passeggiate in campagna, anche nel tentativo di individuare della selvaggina. Esperienza fatta anche ieri in un tratto di campagna poco distante dalla strada che collega l’abitato di Marcedusa con quello della frazione Arietta di Petronà.

Durante il cammino in una zona impervia solitamente frequentata per la caccia alla volpe, l’uomo è precipitato nel dirupo. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni familiari, ma l’uomo è deceduto poco dopo a causa delle ferite riportate. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il medico legale per l’esame esterno del cadavere che non ha evidenziato altre cause ed ha restituito la salma alla famiglia.