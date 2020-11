Crescono i contagi, otto positivi anche nella squadra di calcio Vibonese

Fino ad oggi il territorio vibonese ha fatto registrare numeri contenuti di casi di contagio ma nelle ultime ore sono aumentati i positivi. Rinviate le prossime due gare della Vibonese

VIBO VALENTIA – È record di casi Covid nel territorio vibonese dove si registrano ventuno contagi e che potrebbero aumentare non appena saranno processati altri tamponi, attività sulla quale si registrano ritardi che raggiungono anche una settimana, con ripercussioni sulla possibilità di controllo della situazione. Dei 21 casi accertati, otto sono stati riscontrati nella squadra di calcio della Vibonese (ora il totale è di quota 20), tant’è che si è deciso di rinviare le prossime due gare.

“La società rossoblù, nell’espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale – viene precisato -, ha provveduto prontamente all’isolamento dei tesserati contagiati, secondo le disposizioni vigenti”.

Altri positivi nel vibonese

Uno dei casi della squadra riguarda un soggetto residente a San Gregorio D’Ippona che si trovava già in isolamento, come confermato dal sindaco Pasquale Farfaglia, annunciando che si stanno tracciando tutti i contatti del soggetto positivo.

A Dasà oggi e domani scuole chiuse dopo il secondo contagio; mentre a Polia salgono a tre. E proprio a Polia sarà avviata un’attività di tracciamento dei potenziali ulteriori soggetti che, avendo avuto contatti con una delle persone attualmente positive potrebbero avere contratto il virus. Per tale motivo il Comune e l’Asp hanno organizzato per domani dalle ore 9 un servizio di tamponi in modalità “drive through” in piazza Pizzonia.

Saranno sottoposti al tampone nasofaringeo i residenti nel territorio comunale che siano stati già posti in quarantena dall’Asp insieme a coloro i quali hanno avuto contatti diretti con una delle tre persone attualmente positive. Stessa decisione a Filadelfia, dove sempre domani, dalle 14, inizierà l’attività della tenda per i tamponi Drive-in, allestita dalla Asp. Le operazioni si svolgeranno nello spiazzo antistante il palazzetto dello sport. Sono quattro poi i casi a Pizzoni.

A quello già noto se ne sono aggiunti altri anche se si è in attesa di conferma. E fanno riferimento al sindaco Vincenzo Caruso, che ha annunciato di essere positivo al tampone nasofaringeo così come l’assessore Maria Concetta Massa e il marito, specificando di essere tutti in attesa di quello molecolare dell’Asp per avere la certezza assoluta. Ad ogni modo tutti e tre si sono messi in quarantena e contestualmente sono state sospese le attività scolastiche e i servizi comunali. Anche il sindaco di Sant’Onofrio Onofrio Maragò si è sottoposto a tampone essendo venuto a contatto con uno stretto congiunto che gioca nelle giovanili della Vibonese; l’esito nei prossimi giorni. Aumentati poi di un’unità i contagi a Fabrizia (ora sono 5).