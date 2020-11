Escalation di contagi in Calabria +358, mai così tanti in un giorno. Da ieri 4 vittime

Nuovo record negativo di contagi registrati in un solo giorno in Calabria dove oggi si registrano 358 nuovi positivi e 4 vittime, 3 in provincia di Cosenza. Dato trascinato dalla provincia di Reggio Calabria che conta ben 185 nuovi contagi, ma tornano a risalire da ieri anche quelli in provincia di Cosenza con 85 nuovi positivi

.

COSENZA – La Calabria zona rossa deve fare i conti con la continua crescita di nuovi contagi che non solo non accennano a diminuire, ma da ieri fanno registrare un nuovo record negativo: sono 358 i nuovi positivi (ieri erano stati 262, due giorni fa 266) mai così tanti in sole 24 ore. Il dato di oggi pubblicato dal dipartimento salute è trascinato negativamente dalla provincia di Reggio Calabria che sfiora i 200 nuovi contagi (sono 185 oggi). Dopo il calo di ieri tornano a salire nuovamente i contagi anche nella provincia di Cosenza che oggi registra 85 positivi. Ma i positivi crescono ancora anche nel catanzarese che fa registrare 77 contagi in più. Va meglio nella provincia di Crotone con +4 nuovi casi e in quella di Vibo con +7. Rispetto a ieri sale il numero di tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, infatti, ne sono stati processati 3.091 (ieri erano stati 2.866) che portano il totale dei test analizzati a 286.033. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 6.450.

Tre vittime in più nel cosentino

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 4.244 le persone attualmente positive al virus, 351 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 128 con quattro decessi in più da ieri: 3 registrate in provincia di Cosenza e una in provincia di Reggio Calabria. Oggi si registrano 4 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia a 2.078.

In ospedale 228 persone

Sono 228 in totale le persone ricoverate ospedale di cui 11 sono in terapia intensiva, con un aumento rispetto a ieri di +5 nei reparti ordinari e nessuno in intensiva. Di questi 53 si trovano a Catanzaro (comprese cinque persone in terapia intensiva), 93 a Cosenza suddivisi tra l’Annunziata e gli altri ospedali Covid della provincia (comprese 4 persone in terapia intensiva), 67 a Reggio Calabria (comprese 2 persone in terapia intensiva), 7 a Vibo Valentia e 8 a Crotone. Infine sono 4.016 le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche, 345 in più rispetto a ieri. Di questi 267 sono persone residenti in un’altra regione o all’estero.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 1.353 (89 in reparto; 4 in terapia intensiva, 1260 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 666 (618 guariti, 48 deceduti)

Catanzaro

CASI ATTIVI 670 (48 in reparto; 5 in terapia intensiva; 617 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 358 (319 guariti, 39 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.699 (65 in reparto; 2 in terapia intensiva; 1.632 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 768 (741 guariti, 27 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 162 (8 in reparto; 154 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 161 (155 guariti, 6 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 93 (7 ricoverati ,86 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 125 (118 guariti, 7 deceduti)

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto). È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.