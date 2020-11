Zona rossa, monta la protesta. Bloccata la statale 18, alla Cittadella contestato Spirlì

Annunciate manifestazioni in tutte le province. A Scalea cittadini bloccano la Statale 18 chiedendo di revocare la zona rossa “così moriamo di fame”. Altro sit-in di protesta davanti la sede regionale a Catanzaro con cittadini, commercianti e imprenditori che hanno contestato il presidente facente funzioni Nino Spirlì

CATANZARO – Circa duecento persone stanno manifestando davanti alla sede della Cittadella regionale a Catanzaro contro l‘istituzione della zona rossa in Calabria e il conseguente lockdown per numerose attività ed esercizi commerciali. Alla manifestazione stanno partecipando commercianti, imprenditori, operatori sanitari e semplici cittadini che hanno contestato il presidente facente funzioni Nino Spirlì sceso nel piazzale a spiegare loro l’intenzione di ricorrere contro la decisione del governo Conte. “Ve ne dovete andare a casa. Vogliamo le dimissioni del palazzo. Dimettetevi tutti”, sono stati alcuni degli slogan urlati da alcuni dei manifestanti. “Il presidente – ha detto Carlo Piroso presidente Assimea – deve rimuovere dalla Regione quelli che ad oggi hanno dimostrato incapacità a tutti i livelli. Risolva il rapporto il rapporto nazionale con la Calabria, perché il Commissario non è esente da responsabilità visto che avrebbe dovuto controllare che gli 86 milioni di euro fossero spesi in questi mesi, e metta a disposizione gli spazi vuoti per il Covid come Villa bianca e il Policlinico, non ci interessa parlare né di Lega, né di Pd perché la salute non è un comizio”.

Nel corso della manifestazione una delegazione è stata ricevuta da Spirlì. “Non siamo soddisfatti anche se in base a quello che ci è stato detto – ha sottolineato Francesco Chirillo, presidente di Confesercenti Catanzaro – qualcosa non ha funzionato al Ministero e speriamo non sia il solito scaricabarile. Abbiamo richiesto degli ulteriori fondi per aiutare le aziende soprattutto in previsione del periodo natalizio accordando un ulteriore tavolo a tutte le associazioni di categoria per mettere in campo dei fondi che diano un ristoro immediato”. All’incontro era presente anche Pietro Falbo, presidente di Confcommercio Calabria centrale che ha spiegato come “sia stato ribadito come nelle zone rosse, rispetto alle misure che verranno messe in campo e metteranno nelle condizioni gli esercenti di avere incasso zero, come contraltare ci sono solo promesse governative di eventuali ristori che finora sono arrivati in maniera centellinata o non sono mai arrivati”.7

Nel primo pomeriggio decine di cittadini e commercianti hanno invece bloccato la Statale 18 nei pressi di Scalea. Anche loro chiedono la revoca della zona rossa, preoccupati gli effetti catastrofici che potranno avere le chiusure sulla già fragile economia della regione. Alle 18 invece è attesa una manifestazione a Cosenza.