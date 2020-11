Anas: bando per le gallerie e il corpo stradale, 35 milioni per la Calabria

Cinque milioni di euro sono previsti per interventi sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”

CATANZARO – Anas (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un bando relativo a un accordo quadro quadriennale, del valore complessivo di 320 milioni di euro, per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata delle gallerie, suddiviso in 16 lotti, e 32 nuovi bandi di gara, del valore complessivo di 160 milioni di euro, relativi ad altrettanti accordi quadro quadriennali per l’esecuzione di lavori lungo la sede stradale e sulle relative pertinenze.

“Per questi ultimi – riferisce l’Anas – si tratta, in particolare, di interventi per sistemazioni di dissesti idrogeologici e idraulici, riqualificazione profonda delle pavimentazioni, razionalizzazione di intersezioni stradali anche a raso e installazione di barriere di sicurezza”.

Nel dettaglio il bando di manutenzione programmata delle gallerie, composto da 16 lotti, prevede una spesa di 25 milioni per la Calabria (Lotto 14). Per quanto riguarda, invece, i lavori sul corpo stradale, alla Calabria sono destinati 10 milioni di euro. Altri cinque milioni di euro, infine, saranno utilizzati per lavori sull’A2, l’Autostrada del Mediterraneo.