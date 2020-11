85 tamponi positivi nell’area centrale della Calabria, 34 sono della provincia di Cosenza

Sono 995 i tamponi analizzati da ieri al Pugliese Ciaccio, compresi 326 che riguardano la provincia di Cosenza e che hanno dato esito positivo per 34 persone. Questa mattina una nuova vittima nel catanzarese

.

CATANZARO – Sono in totale 995 i tamponi processati dal laboratorio dell’azienda ospedaliera di Catanzaro che riguardano le province di Catanzaro (440 tamponi), Vibo Valentia (117 tamponi), Crotone (112) e anche quella di Cosenza (326 tamponi) che oramai da alcuni giorni sta inviando una buona parte di tampone effettuati al Pugliese-Ciaccio per smaltire la grande quantità di test da analizzare. Sul totale di 995 tamponi sono stati riscontrati 85 positivi (di cui 15 già noti): 29 in provincia di Catanzaro, 13 in quella di Vibo Valentia e 9 in quella di Crotone. A questi si aggiungono i tamponi che riguardano la provincia di Cosenza con 34 positività riscontrate.

Purtroppo c’è da aggiornare anche il bollettino delle vittime con un nuovo decesso registrato nel reparto di Malattie infettive del Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Si tratta di una donna di 88 anni che era stata ricoverata ieri, e, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere, soffriva di demenza ed altre problematiche sanitarie. Sale così a 37 il numero dei decessi per Covid-19 nella provincia di Catanzaro.